Шумен на 13-о място с 63 000 заети през първото тиримесечие на 2026 г.

През първото тримесечие на 2026 г. общият брой на заетите лица в област Шумен е 63 000, от които 33 600 са мъже, а 29 300 - жени, съобщиха от Териториално статистическо бюро - Североизток към отдел „Статистически изследвания - Шумен“, информира БТА.

По брой на заетите лица област Шумен заема тринадесето място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Видин, Силистра и Търговище.

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Шуменско през първото тримесечие на 2026 г. е 48,8 процента (при 53 на сто за страната), съответно 54,4 процента за мъжете и 43,7 процента за жените.

През първото тримесечие на 2026 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 58 900, като 32 100 от тях са мъже, а 26 800 - жени. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 65, процента, съответно 69,4 на сто за мъжете и 60,7 на сто за жените, допълниха от Териториално статистическо бюро - Североизток към отдел „Статистически изследвания - Шумен“.

Както БТА съобщи, общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години през 2025 г. в Шуменско достига 68 600, от които 37 100, или 54,1 процента, са мъже и 31 500, или 45,9 на сто са жени. По брой на заетите през четвъртото тримесечие на 2025 г. област Шумен заема тринадесето място сред всички 28 области в страната.