Откриха два незаконни тръбни кладенеца в местността Баба Алино край Варна

Два незаконни тръбни кладенеца са открити в местността Баба Алино край Варна при проверка на Басейнова дирекция, извършена по сигнал за нерегламентирано водоснабдяване на скандалния комплекс, изграден от украинската корпорация КУБ.

Новината съобщи директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район" Явор Димитров, който участва в проверката на място. По думите му в единия от установените сондажи е монтирана потопяема помпа и той се използва активно, докато вторият е в процес на изграждане.

Проверката е била разпоредена след сигнал до областния управител на Варна Марио Смърков. Той уточни, че информацията за предполагаемото незаконно водочерпене е получена ден по-рано от народен представител.

Инспекторите са установили не само наличието на двата кладенеца, но и изградена система за разпределение на водата. В шахтите са открити водомери, а такива има и в част от сградите в комплекса.

Констатациите поставят нови въпроси около инфраструктурата на селището, известно като „града фантом" край Варна. Досега вниманието на институциите беше насочено основно към десетките жилищни постройки, издигнати в горски територии, както и към незаконно изградените пътища, електрозахранване и огради.

Откриването на работещ водоизточник показва, че паралелно със строителството е била изграждана и собствена система за водоснабдяване. Предстои Басейнова дирекция да установи дали за сондажите са издавани необходимите разрешителни и какво количество вода е било черпено от тях.

Още в деня на получаване на сигнала областният управител го е предал на компетентните институции. На място са изпратени екипи на „ВиК – Варна" и Басейнова дирекция „Черноморски район".

„Още вчера, непосредствено след получаването на сигнала, проведох разговори с компетентните органи и настоях за незабавна проверка по случая. Ако подобен подход беше приложен още през 2023 г., изобщо нямаше да се стигне до казуса „Баба Алино", коментира Смърков.

Установено е, че не са подавани необходимите заявления за водоподаване и за изграждане на сондажни съоръжения пред компетентните институции. Проверяващите са констатирали и че живущите в района са получавали вода по нерегламентиран начин.

При огледите бяха открити водомери както в шахтите, така и в част от жилищните сгради.

Така към вече известните въпроси за незаконно строителство, съмнителни документи, изградена инфраструктура и ограждане на горски територии се добавя и темата за водоснабдяването на комплекса.

Областният управител заяви, че ще продължи да следи развитието на случая и подчерта, че всеки сигнал ще бъде разглеждан без значение от кого е подаден.

„Законността, прозрачността и защитата на обществения интерес ще бъдат сред водещите приоритети в работата ми. Ще следя отблизо развитието на случая и резултатите от проверката, като обществеността ще бъде своевременно информирана за всички предприети действия", заяви Смърков.

Разследванията по казуса „Баба Алино" продължават както от прокуратурата, така и от няколко държавни институции, които проверяват законността на строителството, собствеността върху имотите и начина, по който е била изградена инфраструктурата на комплекса.