Камион се преобърна на пътя Добрич – Силистра

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Товарен автомобил се преобърна на пътя Добрич – Силистра, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 8 юни, около 7 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие в района на Ловчанското ханче по главен път град Добрич – град Силистра.

Установено е, че товарен автомобил „Мерцедес", управляван от 60-годишен мъж, губи контрол и се преобръща на пътното платно.

На същия ден, около 15:15 часа в района на село Ломница лек автомобил „Фолксваген", управляван от 77-годишен мъж, губи контрол над колата, напуска пътно платно и се блъска в крайпътно дърво. Водачът е с диагноза комоцио.