Догодина започва изграждането на първия етап от Зеления ринг

Терзиев: Това е зелената версия на метрото - един от стратегическите проекти, който ще промени София

През следващата година ще започне изграждането на първия етап от Зеления ринг. Участъкът обхваща кварталите "Изток", "Изгрев" и "Дианабад". Това стана ясно на общественото обсъждане на плана за действие по проекра, което се проведе в понеделник вечерта в "Топлоцентрала". В него участваха кметът на София Васил Терзиев, заместникът му по градско планиране и развитие арх. Любо Георгиев и Станимира Николова - координатор на проекта от общинското предприятие "Софияплан".

Зеленият ринг е проект за 30-километров линеен парк в столицата. Той предвижда свързването на 30 софийски квартала и трябва да осигури качествено, безопасно и безпряпятствено пешеходно и велосипедно преминаване за над 250 000 софиянци. Проектът е разделен на 10 етапа, като първите 5 са приоритетни за общината и са в най-напреднала фаза. Участъците обхващат кварталите "Изток", "Изгрев", "Дианабад", район "Слатина" покрай Слатинска река, "Суха река", "Възраждане" и "Вардар".

"Дълго време общината е развивала града през едни тежки градоустройствени процедури, които разбира се имат своя смисъл и значение, но сега новата посока на качествено развитие на средата са градските проекти. И когато преди 7 години започнахме по-интензивните разговори с инициаторите на тази идея от "Зелена линия на София" много бързо видяхме, че тази идея има голямо бъдеще за развитието и добруването на София. Зеленият ринг е проект, който ще трансформира града, защото ще даде лесно достъпна среда както за придвижване, така и за престой на хора, които много често нямат връзка с различните квартали. В София има разделение - севера е разделен от юга, а изтока от запада и затова е необходима инфраструктура, която да свързва града и то по един човешки начин, при който ние хората може да спрем, да се видим, да си поговорим. Това е пример за устойчиво развитие, защото проектът е мислен с участието на много неправителствени организации. Зеленият ринг е проект, който обединява. Той преминава през различна среда - понякога паркова, друг път през по-богати квартали, после през по-бедни, покрай реки. Всяко място изисква специфичен дизайн. Затова всеки проект за дадена част от ринга ще се прави заедно с хората, които живеят там. Това е нашето разбиране за правенето на един смислен и споделен градски проект, който не е на общината, а е на обществото", каза арх. Георгиев.

Въвличането на гражданите за реализацията на първия етап от Зеления ринг ще стартира още това лято с различни събития. Идеята на общината е да привлече хората като съавтори на заданието, за да може реализацията да е адекватна на динамиката на съответния квартал.

Идеята за зеления ринг е от 2016 г., когато от "Звлена линия на София" повдигат темата в града да има непрекъсната и безопасна пешеходна и вело връзка. Подобни идеи са залегнали и в действащия общ устройствен план на София. През 2020 г. с помощта на "Софияплан" е изготвен детайлен анализ за нуждата от проекта. Тогава той е одобрен от специализиран експертен съвет.

"Оттогава досега сме направили доста анализи - през какви терени ще премине трасето, какви са предизвикателствата, какви други проблеми ще реши реализацията на проекта. Това не е просто един проект за парк, а проект, който ще се ползва от над 250 000 души ежедневно и ще донесе качествено различна среда за всички. Трасето преминава през над 30 жилищни квартала. По-голямата част от тях нямат достъп до безопасна пешеходна и вело зона", обясни Николова.

Първата отсечка - "Изток" преминава изцяло през старо жп трасе, като терените вече са изцяло общинска собственост и може бързо да започне реализация. За него има одобрен идеен проект и подробен устройствен план. Трасето е с дължина 3 км.

"В момента сме пред фаза на задание за технически проект, която е последната преди самата реализация. Очакваме в края на годината да обявим обществена поръчка или вече да имаме сключен договор за изграждане в зависмост от съгласувателните процедури", подчерта Николова.

Втората отсечка - покрай Слатинска река също вече е с одобрен ПУП, предстои да се изработят детайлни идейни концепции и обемно-пространствени проучвания, а след това и идеен проект.

Третият етап - "Сухата река" ще свърже пешеходно и велосипедно квартала с район "Слатина". За него е определен пространственият обхват, извършени са първоначални анализи и задание за проектиране.

За следващия етап на ринга - "Възраждане" голямо предизвикателство ще бъде преминаването през НПЗ Средец и цялостната реконструкция на уличната мрежа.

Петата отсечка от ринга - "Вардар" е приоритет, защото ще осигури пешеходна връзка на западната част на града с центъра. С нея Западния парк ще се свърже с парк "Възраждане" и така за центъра ще се стига пеша за по-малко от 10 минути.

"Тези 5 участъка са приориотет за рвализация в следващите 5 г. и ще донесат промяна за над 70 000 души", посочи Николова.

"Зеленият ринг е един от стратегическите проекти за развитието на София. Наричам го зелената версия на метрото. Искахме да му дадем тласък и по-различно темпо, за да може да го превърнем в реален план за действие. Този проект трябва да бъде изключителен приоритет на всяка администрация, защото ще осигури качествена връзка между всички паркове, речни коридори и планината, за да може да работят като една система. Не искаме да има кръжочна дейност затова ще работим и с кварталните групи на хората, които живеят в близост. Зеленият ринг е един от петте най-важни проекта на града. Реализацията му ще покаже истинският потенциал на София и ще ни помогне в други битки, които водим - да се придвижваме по друг начин и да живеем по-здравословно", заяви кметът Терзиев.

20 от 30-те км на трасето минават покрай реки. Цялостната реализация на проекта се очаква да отнеме около 10 г. По думите на Терзиев тя ще струва десетки милиони евро, но ще бъде една от най-добрите инвестиции в града.