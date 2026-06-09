Ускоряват работата по проекта за консервацията на "чинията" от връх Бузлуджа

Изпълняват ключови мерки за опазване на сградата

Областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов проведе работна среща с представители на община Казанлък в лицето на кмета Галина Стоянова и неин екип, както и с фондация "Проект Бузлуджа", основана от арх. Дора Иванова, във връзка със стартирането на проекта за консервация и адаптация на монумент "Бузлуджа", съобщиха от областната администрация. На срещата присъстваха и специалисти от областна администрация.

В разговора бяха обсъдени предстоящите дейности, графикът за изпълнение и координацията между партньорите след подписването на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 6,93 млн. лева.

Проектът предвижда в рамките на 36 месеца да бъдат реализирани ключови мерки за опазване на сградата, сред които изграждането на нов постоянен топлоизолиран покрив и подмяна на съществуващите прозорци от външния кръг. Тези дейности ще осигурят дългосрочна защита на монумента и ще спрат процесите на неговото разрушаване.

Областна администрация Стара Загора е бенефициент по проекта, който се реализира в партньорство с община Казанлък и фондация "Проект Бузлуджа". Финансирането е осигурено в рамките на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), разработена и успешно защитена от община Казанлък.

В хода на срещата областният управител подчерта значението на проекта за развитието на региона и заяви, че неговото успешно изпълнение е сред основните приоритети на областната администрация. При предишния областен управител на практика проектът бе замразен.

Бившият Дом-паметник на БКП на връх Бузлуджа, известен повече като "чинията" заради формата си, е сред най-разпознаваемите обекти в България и притежава значителен потенциал за развитие на културния туризъм. Интересът към него от посетители от страната и чужбина е изключително голям. Затова съхраняването му и създаването на условия за неговото устойчиво използване са от стратегическо значение за региона, посочи Калоян Дамянов.

Той изрази надежда, че няколкомесечното забавяне на проекта, породено от продължителната политическа нестабилност и честите промени в управлението на страната през последните години, ще бъде компенсирано чрез добра координация между партньорите и мобилизация на всички ангажирани институции.

Участниците в срещата потвърдиха своята готовност за активно сътрудничество и своевременно изпълнение на заложените дейности, така че проектът да постигне своите цели и да постави основите за ново бъдеще на един от най-емблематичните обекти на българското културно наследство.

Срокът за приключване на работата по обекта е 10 октомври 2028 година.

Междувременно от община Казанлък съобщиха, че до момента по проекта няма извършени плащания и отчетени разходи. Това е показала проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция.