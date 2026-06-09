ДБ поискаха становище от ЦИК за мандатите (На живо)

Най-голямата парламентарна група изпрати на преговорите Петър Витанов, Димитър Петрова и Ирина Асиова-Диамант

Ако спазим предложението на ПП-ДБ ще създадем ненужно разширително обяснение, смятат от "Дондуков" 2

На "Дондуков" 2 започнаха консултациите за назначаване на нова Централна избирателна комисия. Преди 2 седмици президентът Илияна Йотова покани парламентарно представените партии, за да може те да се разберат кои хора да вкарат в ЦИК. Ако една партия получи председателското място в комисията, тя няма право на заместник или секретар.

Държавният глава издаде указ с разпределението на местата в 15-членната комисия - 7 за "Прогресивна България", 3 за ГЕРБ, по две за ДПС и ПП-ДБ и едно за "Възраждане". Победителят от вота ПБ трябваше да получи 8 места, но по закон нито една партия няма право да има самостоятелно мнозинство, а свободният мандат трябваше да се падне на ПП-ДБ и ДПС. Тя се позова на законовата разпоредба, че остатъкът трябва да е за най-малката парламентарна група и така хората на Делян Пеевски взеха втория мандат.

"Промяната" и ДБ искаха преразпределение, още повече, че двете формации се разделиха още преди старта на 52-ото НС. Йотова обаче отказа ново изчисление.

ГЕРБ са представени от Рая Назарян. Костадин Ангелов, Деница Сачева, ПП-ДБ от Божидар Божанов, Катя Панева. Николай Денков. За ДПС на "Дондуков" 2 дойдоха Станислав Анастасов, Искра Михайлова, а за "Възраждане" - Ангел Славчев и Петър Петров.

Най-голямата парламентарна група изпрати на преговорите Петър Витанов, Димитър Петров и Ирина Асиова-Диамант.

Още в началото на консултациите Йотова подчерта, че днес са поканени представители на ръководството на парламентарно представените партии и коалиции, а не на парламентарните групи. Предложенията ще са от партиите и коалиции, което определя и тяхното представителство, а не на конституираните след това групи, подчерта тя.

"ЦИК трябва да гарантира, че изборите са честни, прозрачни и отразяват достоверно волята на българските граждани. Каквито и претенции да имаме, основателни или не, от отпечатването на бюлетините, сертифицирането на машините, до преброяването в изборния ден трябва да отдадем дължимото на членовете ЦИК, най-малкото заради огромния обем работа, който извършват и отговорността, която носят", подчерта президентът.

Доверието на хората към ЦИК е много важно, отбеляза тя.

"До голяма степен с моя екип смятаме, че легитимността на институцията, която представяме се дължи на работата на ЦИК, затова процедурата, която започваме днес не може да се разглежда като формална", подчерта Йотова.

След това тя изчете и жалбата, с която ПП-ДБ поискаха преразпределение на мандатите, а свободното място от ПБ да се падне на тях, вместо на ДПС.

Правният секретар на президента проф. Димитрова защити указа за разпределение на местата в ЦИК. "Математическият модел, въведен от разпоредбите се допълва от забраната представители на една партия или коалиция да имат мнозинство и от правилото, че при партии с равни остатъци предимство има по-малката ПГ. Според това следва да се определи квотата на Хеър 16, тук няма спор. Основава се на всички мандати в 52-от НС и броя на местата в ЦИК.

"Мандатите се разпределят до 13 места, за останалите 2 се определя правилото за най-голям остатък, каза тя. Осмото място на ПБ е трябвало да се разпредели по следващите по големина остатъци - за ПП-ДБ и ДПС, които са равни. Прилага се императивната разпоредба на чл. 46 ал. 8 и мястото отива при по-малката парламентарна група", настоя професорката. "Ако се съобрази предложението в писмото на ПП-ДБ от 4 юни ще се стигне до въвеждане на допълнителен критерий, който законът не съдържа. Ще се стигне до разширително тълкуване на разпоредбата. Не се налага - разпоредбата е с ясно съдържание и не се налага търсенето на допълнителен критерии", заяви Димитрова. Законът е дал разрешение, то е ясно, императивно и смятаме, че правилата при тяхното съставяне, назначаването на комисията ще се спази както буквата, така и духа на закона, категорични са от президентския екип.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов настоя , че математиката е точна наука. Това, което представяте, дописва закона, настоя той. Когато се достигне ограничение от закона, партията, която го е достигнала, се изключва от последващите сметки", настоя той. Можело да се провери и в едно от последните решения на ЦИК. Ако вашето тълкуване бъде приложено спрямо по-различни резултати, може да имаме ситуация, в която ЦИК е непопълнен, предупреди депутатът.

Той попита искано ли е тълкуване от ЦИК, защото тя е прилагала подобни казуси през годините. Дори предложи да се изчака такова.

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