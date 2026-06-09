Откриха 150 виртуални овце в две стопанства в Чернооченско

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150 фиктивно регистрирани овце са били установени при съвместна проверка на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" към ОДМВР – Кърджали и Областната дирекция по безопасност на храните.

Инспекциите са извършени в два животновъдни обекта в чернооченските села Комунига и Габрово. При проверката е било установено, че в стопанствата са регистрирани общо 150 овце, които реално не са налични.

За констатираните нарушения служители на Областната дирекция по безопасност на храните са съставили актове по компетентност.

Работата по случая продължава. От сектор „Противодействие на икономическата престъпност" проверяват дали фиктивната регистрация на животните е била използвана за неправомерно получаване на средства по европейски програми и схеми за подпомагане.

Разследването е насочено към установяване на данни за евентуална злоупотреба със средства от европейски фондове.