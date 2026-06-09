Наши ученици спечелиха 2-о място в световен конкурс на Националното космическо общество в САЩ

Ученически отбор от България спечели призови места на световен конкурс, организиран от Националното космическо общество в САЩ, съобщиха от Първа английска езикова гимназия (АЕГ) в София, информира БТА.

Екипът от 12 ученици (шестима ученици от Първа АЕГ и шестима ученици от 133-о Средно училище) тази година спечели второ място в престижната международна надпревара Live in a Healthy Space Design Competition, организирана от Националното космическо общество (National Space Society) при двойно повече участници от миналата година (2627 проекта, 14 636 ученици от 12 държави).

През 2025 г. отборът на България спечели първо място на този конкурс с проекта Galanthus.

Тази година учениците получиха сертификатите си за спечеленото второ място на Годишния конгрес на Националното космическо общество, проведен във Вирджиния, САЩ (4-7 юни 2026 г.) Конкурсът изисква създаването на концепция за селскостопанска структура за отглеждане на растения в космически условия, която учениците развиват иновативно в проекта Flor Astra (на латински „Цветя на звездите“) без да е използван изкуствен интелект.

Отличените ученици от Първа АЕГ са: Елица Павлова, Биляна Манасиева, Жасмин Цветкова, Георги Бишков, Ема Несторова и Надежда Драгнева, а от 133-о СУ - Ирена Шевкенова, Сияна Кръстева, Мартин Ламбов, Даниел Георгиев, Лора Георгиева, Ира Карина Димова.

Проектът FlorAstra представлява цялостна концепция за космическа колония в орбитата на планетата Церера, която устойчиво осигурява живот на 4000 души чрез напълно затворена екосистема. Концепцията на този проект се състои в създаването на иновативни технологии за отглеждането на роза дамасцена и на други цветя на борда на станцията, както и технология за производство на лекарства и козметика на самата станцията с цел пълноценен живот на обитателите ѝ.

Българският проект въплъщава визия за създаване не само на място за оцеляване на хората, но и истински небесен рай сред звездите. Философията на учениците е: „Цветята на нашата станция носят послание - отглеждаме красота в далечни места, изпълнени със студенина, не защото ни се налага, а защото настояваме, че трябва“.

Изявите на отбора в тези две научни конференции бяха уникална възможност наши ученици да покажат българския научен потенциал пред водещи световни специалисти в областта на космическите изследвания, отбелязват от Първа АЕГ. И изказват благодарността си към Столичната община, която миналата година е подкрепила финансово отбора, а тази година той е получил обещание отново за подкрепа.

От ръководството на Първа английска езикова гимназия канят медиите да отразят събитие, което ще се състои в актовата зала на училището на 22 юни (понеделник) от 10,30 ч. На събитието учениците ще разкажат повече за проекта, за работата си по него и за участието в международния конкурс, както и да предадат щафетата на наследниците си от другите випуски на гимназията.