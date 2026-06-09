ДБ поиска ДАНС да разкрие цялата информация за дейността на Момчил Мавров в НЗОК

„Демократична България" (ДБ) са внесли проект на решение, с което председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) трябва да предостави цялата информация за дейността на Момчил Мавров като подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това съобщиха от пресцентъра на ДБ.

С проекта за решение се изискват документи и информация, включително представляващи класифицирана информация, във връзка с данни и проверки, отнасящи се до дейността на проф. Момчил Мавров, подуправител на НЗОК, предава БТА.

От ДБ настояват парламентът да получи всички относими доклади, справки, становища, анализи, сигнали, материали от проверки и други документи, изготвени, получени или съхранявани в ДАНС, които се отнасят до обстоятелства, свързани с избора, заемането на длъжността, упражняването на правомощията или наличието на данни от значение за освобождаването на Мавров като подуправител на НЗОК.

„Националната здравноосигурителна каса управлява значителен публичен финансов ресурс и има ключово значение за функционирането на системата на здравеопазването. Ето защо всяка информация, свързана със съмнения за корупционни практики, конфликт на интереси, неправомерно въздействие върху проверки или неефективно разходване на публични средства, има пряко значение за упражняването на парламентарен контрол и за преценката на Народното събрание относно заемането на тази длъжност", заявиха от ДБ, цитирани в съобщението.

Проектът на решение идва седмица след внесеното от ДБ предложение парламентът да освободи Мавров от длъжността подуправител на НЗОК, а от формацията очакват "Прогресивна България" да подкрепи и двете предложения.

"Смяната на модела, за която това управление получи обществена подкрепа, на този етап не се случва. Емблематично това може да се види в здравеопазването, където хората, които бяха символ на този модел, продължават да заемат ключови позиции", каза съпредседателят на „Да, България" Ивайло Мирчев.

Работата ми винаги е била водена от един принцип - пациентът и общественият интерес са над всичко, останалото е шум, политически интерпретации и удобни внушения, написа в изпратена до медиите позиция подуправителят на НЗОК Момчил Мавров.

Парламентарната група на ДПС иска освобождаване на цялото ръководство на НЗОК, каза заместник-председателят на парламентарната група Хамид Хамид.