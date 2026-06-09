Полицията в Смолян иззе фалшиви перилни препарати

Близо 400 кг прах за пране и около 600 литра перилни и почистващи препарати в различни разфасовки са иззети при полицейска акция в Смолян.
Проверката е установила, че продуктите са били предлагани с обозначения на защитени търговски марки без съгласието на притежателите на изключителните права върху тях.
Всички имитиращи продукти са открити в един търговски обект, съобщиха от ОД на МВР – Смолян.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 172б, ал. 1 от Наказателния кодекс, касаещо неправомерно използване на търговска марка.