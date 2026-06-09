Граждани откриха 2 бутилки с райски газ в парк "Юнак" в Сливен

Родителите да бъдат по-бдителни, призоваха от общината

Две бутилки със съдържание на райски газ откриха и предадоха тази сутрин граждани на служители на "Общинската охрана и СОТ-Сливен". Бутилките са намерени в парк „Юнак". За случая съобщи управителят на общинската фирма Антоний Андонов, уточняват от пресзцентъра на общината. По думите му вече се извършва проверка. Ще бъдат прегледани записите от камерите за видеонаблюдение в района за установяване на лицата, които са ги ползвали.

"Деца се събират без родителски надзор и употребяват райски газ в парковете на Сливен. Това е сериозен апел към родителите да бъдат по-бдителни и ангажирани с това къде и с кого прекарват времето си техните деца. Ние работим съвместно с полицията и институциите, за да предотвратим и разкрием подобни случаи", заяви Антоний Андонов.

Употребата на райски газ може да предизвика краткотрайно чувство на еуфория, замайване и нарушена ориентация. Специалистите предупреждават, че той не е безобиден, особено когато се употребява от деца и младежи. Сред възможните рискове са припадъци, недостиг на кислород, увреждане на нервната система и други сериозни последици за здравето, пишат от общинския пресцентър.

Случаят отново поставя акцент върху необходимостта от повишено внимание и навременна реакция както от страна на родителите, така и на институциите, категорични са от община Сливен.