Оставиха в ареста един от обвиняемите за катастрофата на "Челопешко шосе" в София, нямало данни за гонка

Софийският градски съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо Траян Филипов, привлечен като обвиняем във връзка с тежкото пътнотранспортно произшествие, при което загинаха четирима души, а други петима бяха ранени.

Самата мярка се гледа в болница "Пирогов", където в момента се намира Траян. Другият шофьор Васил Филипов в момента се намира в болница "Св. Анна", където му предстои операция на гръбначния стълб.

Съдът прие, че събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият е управлявал автомобила със скорост около 140 км/ч при разрешена скорост от 60 км/ч. В същото време съдът отбеляза, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила.

Според съдебния състав липсват доказателства, че Траян Филипов е засякъл или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник.

Наличието на следи от синя боя по автомобила „Ауди", без това да е потвърдено от свидетелски показания или експертно заключение, не е достатъчно основание да се приеме, че непосредствено преди катастрофата е имало съприкосновение между двата автомобила. Към настоящия момент не е изяснен и произходът на въпросната боя.

Съдът посочи, че наличните доказателства по-скоро обосновават обвинение за причиняване на средна телесна повреда при управление на моторно превозно средство след превишаване на разрешената скорост с повече от 50 км/ч. Липсват доказателства за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън самото значително превишаване на скоростта. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 4 до 12 години.

Съдът не установи опасност обвиняемият да се укрие. Въпреки това прие, че е налице опасност от извършване на престъпление, изведена от начина на извършване на деянието. Според мотивите движението с изключително висока скорост в район с пешеходна пътека и спирка на градския транспорт демонстрира грубо пренебрежение към правилата за движение и към възможните последици за живота и здравето на останалите участници в движението. Съдът отбеляза, че обвиняемият е допускал възможността да причини тежко пътнотранспортно произшествие.

Като допълнителен аргумент за най-тежката мярка за неотклонение беше посочена възможността обвиняемият да въздейства върху свидетели, включително върху лицата, които са пътували с него в автомобила.

Съдът прие, че в случая общественият интерес надделява над личния интерес на обвиняемия. Определено беше задържането първоначално да се изпълнява в лечебно заведение, а след изписването му – в следствения арест или в болницата към затвора в София.

В последната си дума пред съда Траян Филипов заяви: „Какво да кажа, не искам мярка за неотклонение."

Определението на съда не е окончателно и подлежи на жалба пред САС. В случай на такава заседанието ще е на 16 юни.