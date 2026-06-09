Министър Петрова: Страната ни демонстрира потенциала да бъде гарант за стабилност

Министърът на външните работи Велислава Петрова откри Годишната среща на Съвета за регионално сътрудничество (СРС), която се проведе днес в София, в рамките на българското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). Събитието се провежда в навечерието на срещата на министрите на външните работи и срещата на върха на ПСЮИЕ и е част от отбелязването на 30-годишнината от създаването на Процеса, съобщиха т външното министерство.

В приветствието си министър Петрова подчерта значението на ПСЮИЕ като основна регионална платформа за диалог, доверие и добросъседско сътрудничество в Югоизточна Европа. Тя отбеляза, че в условията на нарастващи геополитически и икономически предизвикателства регионалното сътрудничество остава ключов инструмент за укрепване на стабилността, сигурността и устойчивото развитие.

Велислава Петрова открои, че България има всички предпоставки да се позиционира като регионален център на стабилност, икономическа конкурентоспособност и технологично развитие, с ключова роля в областта на енергетиката, иновациите и дигиталната сфера.

"Във време на нарастващи геополитически и икономически предизвикателства страната ни демонстрира потенциала да бъде гарант за стабилност и предвидимост, допринасяйки активно за устойчивото развитие на региона и Европа", акцентира още министърът на външните работи.

В рамките на официалното откриване на срещата видеообръщение отправи и европейският комисар по съседство и разширяване Марта Кос. В изказването си тя подчерта, че в условията на нарастваща геополитическа несигурност, променящ се баланс на силите и засилена конкуренция за влияние в съседните на Европейския съюз региони, политиката на разширяване придобива все по-важно стратегическо значение за сигурността и стабилността на Европа. Комисар Кос акцентира върху необходимостта държавите от Западните Балкани да бъдат трайно обвързани с Европейския съюз и отбеляза, че в този процес се отчита реален и осезаем напредък.

В рамките на срещата първият ни дипломат Велислава Петрова изрази признателност към генералния секретар на СРС Амер Капетанович и неговия екип за активната работа в подкрепа на регионалното сътрудничество и европейската перспектива на региона.