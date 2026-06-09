Дете е блъснатият велосипедист в Лъки, в критично състояние е

Ударено е от товарен автомобил

Дете е блъснатият велосипедист в Лъки, за когото "24 часа" вече писа. Сигналът бил получен в полицията около 13,35 ч. вчера, съобщават от полицията. При все още неизяснени обстоятелства малолетен на колело внезапно навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в товарен автомобил. Детето е настанено в пловдивска болница със сериозни травми и в критично състояние. Шофьорът на камиона е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, стойностите са отрицателни. На местопроизшествието е извършен оглед. По образуваното досъдебно производство работи разследващ полицай от РУ-Асеновград.

Още един пътен инцидент се е случил вчера в Пловдив и областта - 67-годишен мъж паднал при внезапно спиране на автобус от градския транспорт. Пострадалият е оставен под лекарско наблюдение без опасност за живота. Няма данни за употреба на алкохол и наркотични вещества от водача на автобуса, на 57 години. Работата по случая продължават служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта".