Съдът остави в ареста обвиняемите за мащабния наркосклад в Зимница

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Четиримата, част от които задържани в бившата складова база за зърно в село Зимница, община Стралджа, обвинени в организирана престъпна група за разпространение на наркотици, остават в ареста.

Това съобщиха от Апелативния съд в Бургас. Взета мярка за неотклонение "задържане под стража" на още един инициали М.Г, съпричастно към организираната престъпна дейност, предава БТА.

Окръжният съд е отказал да постави М. Г. в постоянен арест, апелативният съд в Бургас обаче е преразгледал решението и го е променил с постоянно задържане.

Петимата са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да върши престъпления, както и за това, че държали с цел разпространение високорискови наркотични вещества в особено големи размери.

Срещу един от тях е повдигнато обвинение, че е образувал и ръководил групата. Пред Бургаския апелативен съд са представени допълнително събрани в хода на разследването доказателствени материали, обособени в два тома.

Апелативните съдии споделят извода на първата инстанция за опасностите обвиняемите да се укрият и да извършат друго престъпление. Те са привлечени към наказателна отговорност за тежки умишлени престъпления.

Предвидените наказания са значителни по размер и обективно завишават риска обвиняемите да се отклонят от наказателното преследване, за да избегнат евентуалните санкции.

Откритото количество наркотично вещество в с. Зимница- над 250 кг марихуана, начинът на неговото съхранение и предполагаемо транспортиране, използването на товарна композиция и лекотоварен автомобил, както и данните за предварителна организация между участниците сочат на престъпна дейност с висока степен на обществена опасност, която надхвърля параметрите на инцидентна или спонтанна проява.

Именно тези характеристики обуславят извода, че при по-лека мярка за неотклонение съществува реална опасност обвиняемите да продължат или да подпомогнат продължаването на сходна престъпна дейност, както и да предприемат действия по осуетяване на разследването.

Въззивният съд отчита чистото съдебно минало на лицата като обстоятелство в тяхна полза. То обаче не е достатъчно да неутрализира установените рискове.

Опасността от извършване на престъпление или от укриване в случая не се извежда от предходна съдимост, а от конкретните характеристики на разследваната дейност – организираност, користна насоченост, значително количество наркотично вещество, данни за координираност между участниците и активна фаза на разследването, се казва в определението на съда.

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

В склада в с. Зимница бе открит и малък хеликоптер, като по данни на прокуратурата, вероятно е използван за международен трафик на наркотици.

Наркотиците и хеликоптера бяха открити при специализирана операция на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП).

В резултат на операцията бяха иззети над 250 килограма марихуана на стойност над два милиона евро.