Демерджиев: Шефът на СДВР Любомир Николов ще е изпълняващ функциите главен секретар на МВР

Шефът на СДВР Любомир Николов ще е изпълняващ функциите главен секретар на МВР. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев.

Той посочи, че някой от заместниците на Николов ще бъде директор на СДВР. Демерджиев обясни, че не е говорил отново с напусналия вчера Георги Кандев. Той бе изпълняващ функциите главен секретар, Николов също ще бъде такъв. В момента, в който се убедят, че някой е подходящ за поста, той ще бъде предложен, каза Демерджиев. И отново благодари на Кандев за съвместната работа.

Министърът посочи, че повече няма да има бездействие или толерантност за групи хора като Васил Филипов и Траян Филипов, направили катастрофата с четири жертви в София в петък. Имало активни действия към всички групи, които демонстрират висок стандарт на живот, без да имат необходимите доходи. Така той отговори на въпрос дали Кандев е напуснал заради противоречие за арест на групата на Калашниците. Васил и Траян са близки с тях, но не са им членове. Министърът посочи, че не е имал никакви противоречия с Кандев.

Демерджиев направи коментара си в базата на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение" на Гранична полиция. Там граничарите получиха нови коли, а ключовете им бяха връчени от вътрешния министър и техния директор Антон Златанов. Тя е финансирана по Инструмента на Европейския съюз за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г. Демерджиев припомни, че след участие на Европейския съвет на тогавашния президент и днешен премиер Румен Радев били отделени средства за техническото обезпечаване на граничарите. Целта била да се пазят по-ефективно границите на България и външните граници на ЕС. Министърът обясни, че няма да има затруднявания на преминаването за българските граждани, а подобряване на охраната.