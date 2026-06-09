Привлякоха и пети обвиняем към разбитото ОПГ с 250 кг. марихуана в Зимница

Четиримата мъже, задържани в бивша складова база за зърно в Зимница с 250 кг. марихуана, остават в ареста, реши Бургаският апелативен съд.

Задържаните са обвинени за участие в Организирана престъпна група /ОПГ/ за разпространение на наркотици. Срещу един от тях е повдигнато обвинение, че е образувал и ръководил групата.

Апелативните магистрати взеха мярка за неотклонение „задържане под стража" на още едно лице, съпричастно към организираната престъпна дейност, уточниха от пресцентъра на съда. Така арестуваните от разбитото ОПГ стават петима.

Те са привлечени като обвиняеми за това, че през периода 2025 г. - 2026 г., в Бургас, участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да върши престъпления, както и за това, че на 28.05.2026г., в условията на съвкупност и в съучастие, действайки като извършители, в товарен автомобил, влекач с прикачено полуремарке, в складова база в землището на с. Зимница, без надлежно разрешително, държали с цел разпространение високорискови наркотични вещества - коноп (канабис, марихуана) в особено големи размери - 250 кг, като деянието е извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група.

Апелативните съдии споделят извода на първата инстанция за опасностите обвиняемите да се укрият и да извършат друго престъпление, ако са на свобода.

Те са привлечени към наказателна отговорност за тежки умишлени престъпления. Предвидените наказания са значителни по размер и обективно завишават риска обвиняемите да се отклонят от наказателното преследване, за да избегнат евентуалните санкции, мотивират се магистратите.

Откритото количество наркотично вещество, начинът на неговото съхранение и предполагаемо транспортиране, използването на товарна композиция и лекотоварен автомобил, както и данните за предварителна организация между участниците сочат на престъпна дейност с висока степен на обществена опасност, която надхвърля параметрите на инцидентна или спонтанна проява, пише още в мотивите на Апелативния съд.

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

Както "24 часа" писа, по време на полицейската акция в склада в село Зимница бе открит и малък хеликоптер, който, според прокуратурата, вероятно е използван за международен трафик на наркотици.