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Ученици в Хисаря се биха за момиче, сега ги разследват

24 часа Пловдив онлайн

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Побой СНИМКА: PIXABAY

Наложило се педагози и униформени да ги разтървават

Двама ученици стигнаха да ръкопашен бой в Хисаря заради момиче. Размяната на удари е станала вчера по обяд в двора на учебното заведение, а на място са се отзовали полицаи, съобщават от МВР. Двамата тийнейджъри били толкова наежени, че стигнали до саморазправа заради девойката.

Наложило се педагози и униформени да ги разтървават. Благодарение на намесата им не се е стигнало до по-фатални поражения при боя.

За случая е сезирана Районната прокуратура в Пловдив, която е образувала проверка за хулиганска проява, е побойниците са поверени на инспектор от Детска педагогическа стая.

Побой СНИМКА: PIXABAY

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