19-годишен плаши с детски пистолет шофьори в Пловдив

Акт по Указа за борба с дребното хулиганство е съставен на 19-годишен, размахвал детски пистолет през прозорец на лек автомобил в Пловдив. На сигнала за противообществената проява на бул. „България" се отзовали около 20,15 ч. вчера полицаи от Трето РУ. Пластмасовата играчка, която младежът насочвал в движение към останалите моторни превозни средства, е иззета. С решение на Пловдивски районен съд на извършителя е наложено административно наказание – глоба в размер на 127 евро.