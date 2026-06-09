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19-годишен плаши с детски пистолет шофьори в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Съдебната палата в Пловдив

Акт по Указа за борба с дребното хулиганство е съставен на 19-годишен, размахвал детски пистолет през прозорец на лек автомобил в Пловдив. На сигнала за противообществената проява на бул. „България" се отзовали около 20,15 ч. вчера полицаи от Трето РУ. Пластмасовата играчка, която младежът насочвал в движение към останалите моторни превозни средства, е иззета. С решение на Пловдивски районен съд на извършителя е наложено административно наказание – глоба в размер на 127 евро.

Съдебната палата в Пловдив

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