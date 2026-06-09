Георги Хорозов е номинацията за шеф на ЦИК, 4 депутати влизат в комисията

ГЕРБ поискаха секретарското място за досегашната си представителка Йорданка Ганчева

Жребий определи секретарското място - Йорданка Ганчева го взе

ПП и ДБ отказаха да номинират човек за зам.-председател

Парламентарните сили вече заявиха номинациите си за членове на Централната избирателна комисията по време на днешните консултации при президента Илияна Йотова. Ако една партия получи председателското място в комисията, тя няма право на заместник или секретар. "Прогресивна България" имат 7 места, ГЕРБ 3, ДПС и ПП-ДБ (заради съвместното си явяване на вота) имат по 2, а "Възраждане" една. ПП-ДБ вече обявиха, че ще търсят подкрепа за Конституционния съд.

Шефът на парламентарната група на ПБ Петър Витанов обяви, че искат председателския пост в ЦИК не само заради високия изборен резултат, но и доверието, което са им гласували българските избиратели.

Георги Хорозов е кандидатът за председател на комисията. Той има повече от 30 години юридически опит. Доктор е по търговско право, адвокат в София и член на Висшия адвокатски съвет.

За членове на комисията от ПБ са номинирани Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева и Стоянка Балова.

Почти всички от тях са юристи, останалите имат огромен практически опит в провеждането на избори на всякакви равнища, подчерта Витанов. Той отбеляза, че всяка от кандидатурите има значителен принос за подобряването на законността и изборния процес.

Зам.-шефката на парламента Рая Назарян предложи имената, номинирани то ГЕРБ. Формацията на Бойко Борисов запазва двама от сегашните си членове - Георги Баханов и Йорданка Ганчева, като тя дори бе предложена за секретар на ЦИК. Назарян подчерта, че като втора по големина политическа сила очакват секретарския пост, в случай, че няма консенсус, Ганчева е предложението им за зам.-председател на комисията.

Новото име в ЦИК, което ГЕРБ-СДС предлага е бившата депутатка и екс шефка на правната комисия в НС Анна Александрова.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов номинира д-р Алина Добрева за член на ЦИК, която от 2015 г. е изследовател на изборния процес в Брюксел. Освен това е част от доброволческа мрежа, подпомагаща провеждането на избори извън страната. Той благодари на досегашните представители на ДБ в ЦИК Цветозар Томов и Любомир Георгиев, които "не просто спазваха своите задължения, а направиха така, че и българите в чужбина да се почувстват със значителна тежест в изборния процес". Той отчете и припомнянето от Йотова за ограниченията за гласуване в чужбина, срещу което от формацията са против.

Бившата областна управителка на София Вяра Тодева пък бе представена като номинация от зам.-председателя на ПП Николай Денков. Като такъв неколкократно била координирала подготовка на избори и имала както административен, така и управленски опит. Била е и депутат в 50-ото НС и има известен законодателен опит, напомни той.

В края им бе припомнено, че не са посочили, че няма номинация за зам.-председател, а Божанов даде да се разбере, че отказът им за това е форма на протест.

Искра Михайлова подчерта, че ДПС предлагат членове с опит, отговарящи на всички изисквания според буквата на закона, хора с високи етични качества. Техните номинации са за двама бивши депутати - Исмаил Осмен Осман и юристът Цветан Енчев. Осман е предложението им за секретар, след като дълги години постът бе за ДПС - Севинч Чолакова неизменно бе "абонирана" в няколко различни състава на ЦИК.

Заради сблъсъка между ДПС и ГЕРБ се наложи тегленето на жребий за секретарската позиция. Късметът бе за Ганчева - тя остана кандидатура за секретар, а Осман стана зам.-председател на комисията.

Петър Петров от "Възраждане" поиска зам.-председателското място за бившата депутатка юристката Маргарита Махаева.

На 12 юни ще е изслушването на кандидатите за членове на ЦИК. Специална комисия ще провери документите им и дали отговарят на условията до края на утрешния ден.

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