Отложиха за септември делото за побоя над шефа на русенската полиция (Снимки)

Фалстарт на делото за побоя над директора на русенската полиция. Десет месеца след инцидента, при който Николай Кожухаров беше с опасност за живота след разпра с четирима младежи, заседанието беше отложено за месец септември. Причината - защитата на непълнолетния обвиняем поиска свидетелства от заседателите и съдията, че могат да работят с деца и са преминали специално обучение.

Директорът на русенската полиция пострада при сбиване с четирима младежи в началото на месец септември миналата година. Най-тежкото обвинение е срещу вече 16-годишния Станислав А., за който прокуратурата твърди, че е нанесъл ударите, довели до руптура на бъбрек и кръвоизлив, както и опасност за живота на Кожухаров. Потърпевшият се яви в съда, но отказа коментар.

На въпрос на журналисти поддържа ли обвинението на прокуратурата, че 16-годишният младеж е основният заподозрян за нападението адвокатът на Кожухаров Емил Тодоров заяви: "Такова е обвинението. А какво ще се установи в хода на наказателния процес, съдебната му фаза, това е вече друга работа".