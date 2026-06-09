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Отложиха за септември делото за побоя над шефа на русенската полиция (Снимки)

Дима Максимова

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Николай Кожухаров СНИМКА: Дима Максимова

Фалстарт на делото за побоя над директора на русенската полиция. Десет месеца след инцидента, при който Николай Кожухаров беше с опасност за живота след разпра с четирима младежи, заседанието беше отложено за месец септември. Причината - защитата на непълнолетния обвиняем поиска свидетелства от заседателите и съдията, че могат да работят с деца и са преминали специално обучение.

Директорът на русенската полиция пострада при сбиване с четирима младежи в началото на месец септември миналата година. Най-тежкото обвинение е срещу вече 16-годишния Станислав А., за който прокуратурата твърди, че е нанесъл ударите, довели до руптура на бъбрек и кръвоизлив, както и опасност за живота на Кожухаров. Потърпевшият се яви в съда, но отказа коментар. 

На въпрос на журналисти поддържа ли обвинението на прокуратурата, че 16-годишният младеж е основният заподозрян за нападението адвокатът на Кожухаров Емил Тодоров заяви: "Такова е обвинението. А какво ще се установи в хода на наказателния процес, съдебната му фаза, това е вече друга работа".

Методи Лалов, който е защитник на 16-годишния обвиняем, от своя страна подчерта: "Имам възражения, свързани със съществени процесуални нарушения. И това не е с цел да върнем делото, за да го забавим. В правовата държава законът се спазва винаги. Когато има нарушения, и те са съществени - не можем да ги преглътнем просто ей така. Да си оправят прокуратурата и следствието това, което са сгрешили". 

Делото бе отложено за 1 септември. СНИМКА: Дима Максимова
Делото бе отложено за 1 септември. СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова
Николай Кожухаров разговаря с адвоката си Емил Тодоров СНИМКА: Дима Максимова
Николай Кожухаров разговаря с адвоката си Емил Тодоров СНИМКА: Дима Максимова
Методи Лалов пред съдебната зала СНИМКА: Дима Максимова
Методи Лалов пред съдебната зала СНИМКА: Дима Максимова
Обвиняемите и техни близки пред съдебната зала СНИМКА: Дима Максимова
Обвиняемите и техни близки пред съдебната зала СНИМКА: Дима Максимова

Николай Кожухаров СНИМКА: Дима Максимова
Делото бе отложено за 1 септември. СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова
СНИМКА: Дима Максимова
Николай Кожухаров разговаря с адвоката си Емил Тодоров СНИМКА: Дима Максимова
Методи Лалов пред съдебната зала СНИМКА: Дима Максимова
Обвиняемите и техни близки пред съдебната зала СНИМКА: Дима Максимова

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