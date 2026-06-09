Бащата на брокера, завлякъл клиенти със 100 000 евро за апартаменти в Пловдив, ще връща парите

Христо Даракчиев остава окончателно в ареста

Бащата на 25-годишният брокер Христо Даракчиев, обвинен в измами при сделки с недвижими имоти в Пловдив, иска да погаси щетите, нанесени от сина му. Това заяви адвокатът на младия мъж, който представи пред съда тристранно споразумение за встъпване в дълг.

"За времето, в което той е бил в ареста, баща му прави многократно опит да поправи щетите, които той е причинил с престъпната си дейност. Той осъзнава грешката си. Върви в посока за споразумение с всички ощетени", заяви адвокат Димов. Съдебният състав обаче отказа да допусне бащата до разпит.

Разследването срещу Даракчиев започнало в началото на май. В "Икономическа полиция" постъпил сигнал, че от края на миналата година насам брокер в агенция за недвижими имоти незаконно е присвоил средства чрез сключване на предварителни договори и вземане на т. нар. "стоп-капаро" за продажба на жилища. Брокерът предлагал на свои клиенти апартаменти от двама строители, без тяхното знание.

Според прокуратурата при сключване на договорите Христо Даракчиев фалшифицирал данните и искал капарото на ръка или чрез мобилно приложение. След време обаче част от купувачите се свързали със строителните фирми, за да разберат как да платят следващите вноски и така измамата излязла наяве. На този етап от разследването са установени шестима потърпевши, от които извършителят е взел общо около 100 хиляди евро.

Районният съд остави Христо Даракчиев зад решетките, но 25-годишният мъж обжалва мярката си за неотклонение. Според адвокатът му тя е твърде тежка. Защитникът изтъкна, че брокерът знаел за разследването срещу него, но не е избягал, което означавало, че няма желание да се укрие. Добави, че Даракчиев има желание да се поправи, но ако стои безсмислено в ареста 6 месеца, ценностите му щели да се променят и това желание да изчезне.

"Моля да ми бъде наложена по-лека мярка. Искам да поправя това което съм направил, да започна работа, да оправя всичко. Абсолютно, аз го казах още на първата инстанция. Ще направя всичко възможно на всички потърпевши за които съм обвинен, да бъдат възстановени щетите. Няма как да го направя, докато съм в ареста", каза Христо Даракчиев.

Представителят на прокуратурата обаче се възпротиви и посочи, че желанието на младия мъж да възстанови щетите е похвално, но това всъщност ще бъде направено от баща му. Освен това обвинителят не вижда как Даракчиев ще събере такава голяма сума, без да върши престъпления.

След съвещание съдебният състав прецени, че жалбата е неоснователна и окончателно остави брокера в ареста.