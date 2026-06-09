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Спипаха шофьори с фалшиви книжки в Стряма и Желязно край Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Двама водачи, съзнателно ползвали фалшиви свидетелства за правоуправление на МПС, са засечени вчера, съобщават от полицията. Единият от мъжете бил спрян в село Стряма, а другият – в Желязно. При проверките - съответно от екипи на РУ-Раковски и РУ-Труд - двамата представили чуждестранни книжки без необходимите реквизити и защитни знаци. По случаите са образувани досъдебно производство и предварителна проверка.

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

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