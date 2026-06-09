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Нелегални мигранти били укрити в тайник на автобус, задържан на "Капитан Андреево" (Снимки)

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СНИМКА: МВР

Гранични полицаи задържаха на ГКПП „Капитан Андреево" шестима незаконни мигранти, укрити в тайник на автобус, съобщиха от МВР.

На 7 юни вечерта на пункта пристигна за влизане в България автобус, управляван от 53-годишен турски гражданин.

По метода „анализ на риска" граничните полицаи отклонили превозното средство за детайлна проверка, при която с митнически служители установили тайник на мястото на резервоара. 

СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР

В него са открити мъже без документи за самоличност - по техни данни от Ирак.

Водачът и незаконните мигранти са задържани в ГПУ-Свиленград и работата по случая продължава. 

СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР

СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР
СНИМКА: МВР

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