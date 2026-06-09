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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23007466 www.24chasa.bg

Коцев освободи зам.-кмет заради пропуски в строителния контрол на Баба Алино (Обновена)

Надежда Алексиева

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Илия Коев. Снимка: Пресцентър на община Варна.

Заместник-кметът с ресори строителен контрол, сметопочистване и сигурност, Илия Коев, е освободен от длъжност, съобщават от пресслужбата на администрацията.

Кметът на Варна Благомир Коцев е подписал днес заповедта.

Илия Коев отговаряше за дирекциите „Управление на сигурността и контрол на обществения ред", „Екология и опазване на околната среда", „Превенции" и „Спорт".

Той също така ръководеше общинските предприятия „Спорт – Варна" и „Паркинги и синя зона".

Заповедта за освобождаването от длъжност е ефективна от днес, а ресорите на Коев
се поемат от Благомир Коцев до назначаването на нов заместник-кмет.

В съобщението до медиите не се посочва конкретна причина за рокадата. За "24 часа" от екипа на кмета заявиха, че освобождаването е заради пропуски в строителния контрол по отношение на Баба Алино.

Илия Коев. Снимка: Пресцентър на община Варна.

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