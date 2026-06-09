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Патриарх Даниил ще участва в тържествата за имения ден и 35-годишнината от избора на Вселенския патриарх Вартоломей

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Патриарх Даниил Снимка: Снимка: БПЦ

По лична покана на Вселенския патриарх Вартоломей Негово Светейшество Българският патриарх Даниил пристигна в Истанбул, от където ще отпътува за о-в Имброс и ще вземе участие в тържествата по повод имения ден на предстоятеля на Константинополската патриаршия и 35-годишнината от неговия избор за Вселенски патриарх.

Празничните прояви ще се проведат на остров Имброс, като кулминацията им ще бъде на 11 юни - празника на светите апостоли Вартоломей и Варнава, когато ще бъде отслужена тържествена света Литургия. За първи път патриарх Вартоломей ще отбележи личния си празник в родното си място. Очаква се за тържествата да пристигне и Румънският патриарх Даниил.

В състава на българската църковна делегация, водена от Българския патриарх Даниил, са Неврокопският митрополит Серафим, протодякон Деян Коруновски, д-р Александър Смочевски и Димитър Горанов.

На летището в Истанбул Негово Светейшество бе посрещнат от генералния консул на Република България в Истанбул Васил Вълчев и лично от Вселенския патриарх Вартоломей.

Патриарх Даниил

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