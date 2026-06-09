Единият от обвиняемите, пласирали дрога в Пловдив и Цалапица, строшил телефона си при задържането

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Александър Димитров е поискал да излезе от ареста, но съдът му е отказал

Александър Димитров, един от петимата обвиняеми, пласирали дрога в Пловдив, София и Цалапица, счупил телефона си при задържането му на 6 март т.г.

Това станало ясно от показанията на разследващите полицаи под прикритие, а след това е потвърдено от разказите на техните колеги, които са наблюдавали поведението на обвиняемия в близост до мястото, където той скрил наркотика.

Александър е поискал да излезе от ареста, но Апелативния съд го поряза. Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за това, че е държал и разпространявал марихуана за над 30 000 евро.

На 6 март бяха арестувани общо 9 души, а у тях бяха намерени 4,5 кг марихуана и около 266 грама кокаин. Към наказателна отговорност бяха привлечени четирима мъже и една жена.

Според апелативните магистрати в Пловдив не е разколебано обоснованото подозрение за участието на Александър в престъплението.

Обвиняемият е също така и в изпитателен срок на предишно условно осъждане за наркотици.

Определението на Апелативния съд е окончателно.