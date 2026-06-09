Терзиев: Изпълнението на метрото през “Слатина” е 45%

Работата по разширението на метрото през “Слатина” върви. Изпълнението на участъка вече е 45%. Срокът за завършване на строителството е до края на 2027 г. Остава тунелопробивната машина да прокопае последните 1,6 км от трасето. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев, който провери строителството на метрото при бъдещата станция на улиците “Гео Милев” и “Н. Коперник”.

Трасето е с дължина 6 км и ще има 6 метростанции. То започва от ул. “Шипка” минава през “Слатина”, покрай зала “Арена София” и стига до бил. “Цариградско шосе” до Окръжна болница.

Терзиев добави, че през юли предстои пускането на 3 нови метростанции през “Подуяне”.

“Работи се и по новата станция в “Обеля”, която ще бъде завършена през 2027 г. Работим и по плановете за отклонение на метрото през Студентски град и интермодалния хубаво в “Симеоново”. Метрото е стратегически приоритет и една от първите теми, които повдигнахме пред новото правителство е да не се намалява темпото на строителство”, подчерта Терзиев.

В момента са прокопани 60% от тунелите, до края на годината къртицата трябва да приключи работа. Очакваме този участък да се ползва от поне 60 000 пътници дневно, каза шефът на “Метрополитен” ЕАД Николай Найденов.

Терзиев обясни, че няма как участъкът да е готов за домакинството на “Евровизия”. Той добави, че в момента общината подготвя кандидатурата на столицата за домакинството, като въпросника, на който трябва да се отговори е 1700 страници.

Той обяви, че се подготвя доклад, който общинските съветници ще разгледат за изграждане на състезателна писта, за да има място, на което търсещите адреналин на пътя да могат да карат. Терзиев напомни, че на вчерашната среща с премиера Румен Радев, е настоял за децентрализация и част от приходите от глоби на пътя да остават в общините, за да могат те да инвестират в камери и в мерки за пътна безопасност. Той настоя за по-тежки наказания за нарушителите и промяна в системата на застраховането.



