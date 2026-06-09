Община Шумен ще реализира проект за подобряване на достъпността и условията за ползвателите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), след като проектното предложение „Равен достъп и социално включване: Модернизация и изграждане на достъпна среда за ползвателите на ЦСРИ – Община Шумен" беше класирано на първо място по Фонд „Социална закрила" и получи максимален брой точки при оценяването.

Основната цел на проекта е създаването на безопасна, модерна и напълно достъпна среда, която да улесни ежедневния достъп на хората с увреждания до социалната услуга и да подобри качеството на предоставяната подкрепа. Изпълнението на дейностите трябва да приключи до 30 октомври 2026 г.

„Изграждането на достъпна среда пред Центъра е изключително необходимо. Състоянието на прилежащата инфраструктура създава затруднения за ползвателите и представлява реална бариера пред достъпа до социалната услуга. Реализирането на проекта ще ни позволи да осигурим по-добри условия и равни възможности за всички ползватели", подчерта заместник-кметът по социална политика и здравеопазване д-р Светослава Хайнова.

В рамките на проекта ще бъдат премахнати съществуващите архитектурни пречки и ще бъдат извършени строително-монтажни дейности във външните пространства около Центъра. Предвижда се полагане на 633 кв. м нова асфалтова настилка, изграждане на отводнителна система, поставяне на пътна маркировка, обособяване на шест паркоместа за хора с увреждания и изграждане на специализирани подходи за трудноподвижни ползватели.

Проектът ще се реализира в рамките на шест месеца. Ръководител на екипа е Александрина Шаренкова, главен експерт „Социална политика“ в Община Шумен, а за финансовото управление отговаря старши счетоводителят Галина Йосифова.

Общата стойност на проекта е близо 58 хил. евро. От тях 36 501,08 евро са безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Социална закрила“, а 21 437,47 евро са съфинансиране от бюджета на Община Шумен.

Успоредно с подобряването на външната инфраструктура, Общината планира и обновяване на материалната база на социалната услуга. Предвиждат се ремонтни дейности, подмяна на подовите настилки, доставка на ново оборудване и обзавеждане, които ще допринесат за по-комфортна и функционална среда за потребителите и специалистите в Центъра.

Към момента услугата се ползва от 63 души. По думите на директора на Центъра за социална рехабилитация и интеграция Севелина Колева, интересът към предоставяната подкрепа остава висок, а необходимостта от развитие и модернизиране на социалната инфраструктура е безспорна.

През последните години Община Шумен последователно инвестира в развитието на социалните услуги, разширяването на техния обхват и повишаването на качеството им. Новият проект е поредна стъпка към създаването на по-достъпна, приобщаваща и подкрепяща среда за хората с увреждания и всички граждани, нуждаещи се от социална подкрепа.