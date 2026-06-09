Оставиха в ареста 22-годишен хванат пак да краде след 10 присъди

22-годишен рецидивист е задържан под стража по искане на Районна прокуратура-Габрово за извършени кражби. Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем за това, че в период от три месеца до 20 януари тази година откраднал общо 407 евро от игрална зала в Севлиево и от паркиран лек автомобил в Габрово.

С постановление на Районна прокуратура-Габрово Б.Ш. е задържан за срок до 72 часа.

Обвиняемият е осъждан многократно – има влезли в сила общо 10 присъди, основно за престъпления против собствеността. Той вече е търпял наказание лишаване от свобода, като е бил освободен от затвора само 2 месеца преди да извърши отново престъпление, посочват от Апелативната прокуратура във Велико Търново.

За престъплението, по което Б.Ш е привлечен в качеството на обвиняем, е предвидено наказание от 2 до 10 години лишаване от свобода.

Съдът възприе доводите на Районна прокуратура-Габрово за наличието на реална опасност обвиняемият да извърши и друго престъпление от общ характер в хода на наказателното производство, поради което взе най-тежката мярка за неотклонение.

Определението подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд