Биг Бенд, рок групи и драг надпревара в Мото рок фест Русе 2026

Традиционният за Русе Мото рок фестивал ще се проведе от 12 до 14 юни в района около Музея на транспорта и съобщенията на ул. „Братя Обретенови" 13. Събитието се реализира с подкрепата на програма „Култура" на Община Русе, съобщиха от общината.

Музикалното начало ще бъде дадено в петък вечер от Биг Бенд Русе, който ще представи специално подготвен рок репертоар, последван от концерта на група M.I.G. 21. В събота вечер сцената край Дунав ще посрещне последователно The Backdoor Band, Steelers и Coven 5. Двете вечери ще завършат с DJ партита, а за допълнителна динамика организаторите са включили и демонстрации на Extreme Attack Стънт Тиим.

В събота ще се проведе и ежегодното мото и автомобилно драг състезание DRAG RUSE 2026.

То ще започне с почетна обиколка на града и ще продължи с официални стартове на изхода в посока София (в района на хижа „Приста").

Детайли за събитието и контакти за записване на участници можете да видите тук.