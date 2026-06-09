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Пенсионери в Добрич: Управляващите да вземат „швейцарското" увеличение и да ни дадат заплатите си

Дияна Райнова

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Пенсионери в Добрич Снмка: Дияна Райнова

„Не стигат пенсиите дори и за покриване на необходимите разходи", казват пенсионери в централния пощенски клон в Добрич, след като са си взели парите за месеца. На гишетата, след като преброят пенсията, възрастните хора започват да плащат на място и сметките за ток и вода. Въздъхват, ако сумите са по-малки, и тръгват или към апеката, или към пазара. Две жени си говорят, че купуват по-малко домати и краставици, искат да си купят и плодове, но не смеят, за да не развалят бюджета си.

„Като стискаш малко или повече, пенсиите стигат", обяснява пенсионерка, която обаче е оптимистка за това, което предстои в страната. „Увеличението по швейцарското правило е минимално, не стига за покриване на разходите. Най-добре е управляващите да получат това увеличение от 7,8 процента , а на нас да дадат техните заплати", казва пенсионерка, току що преброила пенсията си на пощенското гише. „Сама съм, парите не стигат доникъде. Налага се да вземам заеми от близки, за да изкарам до следващата пенсия. После ги връщам и не остават пари", казва добричлийка. Друга жена споделя с тъга: „Не са достатъчни пенсиите, особено на фона на растящите постоянно цени. Добре, че децата ми помагат. Иначе не може да се оцелее.".

След като са платили тока и водата, пенсионерите тръгват към офисите на мобилните оператори, за да си платят и там сметката, след това и към аптеката. „Колкото остане от пенсията, го разпределям ден по ден за месеца. Има дни, когато прескачам пазаруване. Моля се да не стане нещо извънредно, което да „иска" пари, няма откъде", обяснява пенсионерка. „Все пак идва лято, времето е хубаво, сметките за ток са по-малки, разходките ни са по-дълги и „спират" в надеждата, че може и да доживеем да имаме достойни старини", обобщава група жени. Вместо да отидат в кафене, се събират по домовете си за кафе и приказка, защото излиза по-евтино. 

Пенсионери в Добрич Снмка: Дияна Райнова
Пенсионери в Добрич Снмка: Дияна Райнова

Пенсионери в Добрич Снмка: Дияна Райнова
Пенсионери в Добрич Снмка: Дияна Райнова

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