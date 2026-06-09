Пенсионери в Добрич: Управляващите да вземат „швейцарското" увеличение и да ни дадат заплатите си

„Не стигат пенсиите дори и за покриване на необходимите разходи", казват пенсионери в централния пощенски клон в Добрич, след като са си взели парите за месеца. На гишетата, след като преброят пенсията, възрастните хора започват да плащат на място и сметките за ток и вода. Въздъхват, ако сумите са по-малки, и тръгват или към апеката, или към пазара. Две жени си говорят, че купуват по-малко домати и краставици, искат да си купят и плодове, но не смеят, за да не развалят бюджета си.

„Като стискаш малко или повече, пенсиите стигат", обяснява пенсионерка, която обаче е оптимистка за това, което предстои в страната. „Увеличението по швейцарското правило е минимално, не стига за покриване на разходите. Най-добре е управляващите да получат това увеличение от 7,8 процента , а на нас да дадат техните заплати", казва пенсионерка, току що преброила пенсията си на пощенското гише. „Сама съм, парите не стигат доникъде. Налага се да вземам заеми от близки, за да изкарам до следващата пенсия. После ги връщам и не остават пари", казва добричлийка. Друга жена споделя с тъга: „Не са достатъчни пенсиите, особено на фона на растящите постоянно цени. Добре, че децата ми помагат. Иначе не може да се оцелее.".