„Дишай, дишай…Някой да звъни ли? Звънни ти! Имаме спешен случай!“ Напрежението се усеща във въздуха и въпреки че ситуацията е учебна, реакциите са истински. Човек е в безсъзнание, това изисква бърза преценка и бързи действия. Именно в такива моменти се тренира увереността, че можеш да се отзовеш и да спасиш човешки живот. Това са само част от тренировките по време на обучението по първа помощ, което провеждат от ResQcare в село Розово. „Спасителна мрежа: Влез в отбора“ е един от проектите, които „Фантастико до теб“ финансира по време на миналогодишния конкурс на програмата.

По време на обучението ученици и учители се изправят пред реалистични сценарии и усвояват едни от най-важните умения - как да разпознаят спешно състояние, как да реагират и как да окажат първа помощ до пристигането на медицински екип.

„Според мен практиката е доста важно нещо, тя е ключът. Най-силното нещо, което ми направи впечатление, e може би как паниката може да те обърка. Ако не си правил практика досега, може да объркаш много неща, например да не знаеш къде да си поставиш ръцете при CPR“, споделя Ивет Богданова, ученичка в 7. клас.

„Доста съм се чудила какво бих направила в такива ситуации, сега се чувствам много по-уверена, че бих могла да се справя. Научих как сe прави CPR, как работят нещата, какво не се прави, какво трябва да се прави, беше ми полезно“, казва Калина Попова, ученичка в 7. клас.

Именно затова по време на обучението участниците преминават не само през теорията, а и през практиката. Всичко най-важно се упражнява под ръководството на парамедици, с помощта на специално оборудване - манекени и дефибрилатори.

„Ще обучим около 150-200 човека в цялата страна. Те първо минават през теоретично обучение, след което отиваме и в рамките на един пълен ден практикуваме всички неща, които са свързани с протоколи, спешни състояния, реакция при медицински спешности, реакция при безсъзнание, реакция при спиране на дишане, кръвотечение, травми и всякакви други неща, които може всеки от нас да срещне в ежедневието си“, споделя Георги Влайков, основател на ResQcare.

Проектът на ResQcare има ясна мисия - да достигне до хора в по-малки населени места, където подобни обучения не са леснодостъпни. Финансирането от „Фантастико до теб“ помага на организацията да закупи оборудване и консумативи за практическите обучения и да подготви материали за теорията. Особено ценни се оказват тези знания за хората, които работят с деца.

„Едното, което научих, е, че 80 % от населението се задавя с грозде, в детската градина всеки ден се дава през лятото грозде. Аз се научих как може при задавяне да се спаси детски живот", споделя Таня Колева, старши учител в детска градина в село Розово.

„Била съм и на други обучения, но с времето информацията избледнява, има нужда да се опреснява. Технологиите напредват, медицината се обновява, има стари техники, които вече не се използват, така че всеки един такъв курс, а пък и безплатен, е просто задължително. Сега опитахме на един манекен, който можеше да се наглася спрямо различни килограми трудност и до сега не се бях сблъсквала колко трудно може да бъде и колко си мислим, че е лесно, а всъщност не е и въобще не е като по филмите“, посочва Христина Върбанова, участничка в обучението.

Отвъд техниките и оборудването, най-важният урок, който участниците усвояват, е да не се страхуват, а да бъдат решителни на терен. „Това, на което искаме да научим хората, е първо да не се притесняват, а да осъзнаят, че те са най-добрият шанс за оцеляване на един пострадал, другото нещо е да се вика помощ навреме“, казва Георги Влайков от ResQcare.

Проектът „Спасителна мрежа: Влез в отбора“ показва нещо просто, но изключително важно - правилните умения спасяват живот.