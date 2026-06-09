Атанас Запрянов: Договорите с фалшиви гаранции са 5, единият е от времето на Димитър Стоянов

Пет са договорите в Министерството на отбраната, по които е установена фалшива банкова гаранция. Те са хванати в края на миналата година при редовното правителство на Росен Желязков и още тогава е подаден сигнал в прокуратурата.

Това коментира пред "24 часа" бившият министър на отбраната Атанас Запрянов, след като по-рано днес сегашният министър Димитър Стоянов обяви, че е открил договори за милиони, по които имало издадени фалшиви банкови гаранции.

Става въпрос за пет проблемни договора. Единият е подписан докато Димитър Стоянов е бил служебен министър, един е от времето на Тодор Тагарев като министър и два са от мое време, коментира Атанас Запрянов пред "24 часа". Фалшивите банкови гаранции били хванати при неговото управление и още тогава са дадени на прокуратурата.

"Аз лично съм разказал това на Димитър Стоянов и се изненадвам, че офицер може да говори неистини", заяви Запрянов. Той подчерта, че именно при управлението на Стоянов са плащани аванси, равни на 100% от сумата по договора. При мен авансите бяха намалени на 30 на сто, има дори с 10% аванс, заяви бившият министър на отбраната.

Още от края на миналата година Министерството на отбраната е променило процедурите при предоставяне на банкова гаранция. И вече ведомството изисква и потвърждение от банката, разказа Атанас Запрянов.

"Този проблем ние сме го пресекли. Фирмите се знаят и с тях работи прокуратурата. Това му го обясних, когато се сменяхме", допълни бившият военен министър.

Милиони левове са били платени авансово от Министерството на отбраната, но тези договори са с фалшиви банкови гаранции от страна на фирмите-изпълнители, обяви по-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов на първата си пресконференция, с която отчете първия си месец на поста в правителството на Румен Радев.

Тези договори са сключвани в периода след 2023 година, заяви Стоянов без да казва кой министър ги е сключвал. Напълно с аванси са платени договори за 16,666 млн. лв. в този период като фалшивите банкови гаранции са за поне 10 млн. лв. Като тези договори вече са изпратени на ДАНС и военната прокуратура, обясни Стоянов. Според думите му документите за банкови гаранции са били оформени с всички нужни атрибути, но срещу тях реално не е имало гаранции.

По някои от тези договори изпълнението е вече 90% и реално няма проблем, но има и договори, които са все още на идеен проект, заяви Димитър Стоянов.