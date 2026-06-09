Японец и украинец търсят поуки от "Фукушима" и "Чернобил"

Какво е общото и какви изводи трябва да се направят от катастрофите в "Фукушима" и "Чернобил" показаха чрез изложба японец и украинец. Участниците представиха образователната програма на проекта, посветена на изучаването на последиците от авариите, както и на въпросите за съхраняването на историческата памет и международния културен диалог. Изложбата, която е гостувала на много места по света, се откри в понеделник в Софийския Университет, съобщава "България днес".

Организатори на събитието бяха Катедра „Японистика" към Софийския университет „Св. Климент Охридски" и iBoost Entertainment. Сред участниците в срещата бяха авторът на проекта – Александър Тищенко (Alex Luna) - съветник на Упълномощения на Върховната рада на Украйна по правата на човека, японският фотограф Шигеру Йошида, писателката, редактор и режисьор Сецуко Кание, както и гл. ас. д-р Мартин Димитров — преп. По време на събитието бяха представени документални материали, фотографии и изследователски разработки, основани на дългогодишно проучване на влиянието на техногенните катастрофи върху човека и обществото.

Особено внимание беше отделено на обмена на опит между Украйна и Япония, както и на ролята на образованието и културата за формирането на отговорно отношение към въпросите на безопасността и екологията. По-рано в рамките на международния проект Somnia Disaster в Народното събрание на Република България беше организирана изложба на фотографии на украинския фотограф Владислав Краснощок и японския фотограф Шигеру Йошида, посветена на Чернобил и Фукушима.

Срещата завърши с открита дискусия с участието на гостите, студентите и преподавателите от университета, която потвърди високия интерес към международни инициативи, насочени към съхраняването на историческата памет и развитието на междукултурното сътрудничество.