163 кг парфюмни есенции задържаха митничарите на „Лесово“

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163 кг концентрирани парфюмни есенции и над 27 000 опаковки за парфюми с обозначения на световноизвестни марки задържаха митническите служители на Митнически пункт Лесово заради основателни съмнения за нарушени права върху интелектуална собственост.

Стоките са открити при митническа проверка на товарен автомобил, съобщават от пресцентъра на агенцията.

Превозното средство с чужда регистрация пристига на МП Лесово на 7 юни на входящо трасе в страната. В зоната за митнически контрол водачът, украински гражданин, е представил документи, че превозва колети с групажна стока от Турция за Украйна през България.

След извършен оперативен анализ, митническите служители селектират товарния автомобил за щателна проверка.

В хода на контролните действия инспекторите установяват, че 8 от декларираните колети съдържат общо 163 кг концентрирани есенции за парфюми в пластмасови и метални опаковки с различна вместимост, всички с надписи на луксозни марки парфюми.

В други 15 декларирани колета са открити общо 27 200 картонени опаковки за парфюми с лога на различни световни марки. Количеството на празните „маркови" опаковки съответства приблизително и на количеството парфюми, които могат да бъдат получени от концентрираните есенции.

Стоките са иззети, а за случая ще бъдат уведомени притежателите на съответните защитени търговски марки. Работата по случая продължава.

Това е най-голямото количество концентрирани есенции за „маркови" парфюми и опаковки за тях, задържано на МП Лесово през последните години.