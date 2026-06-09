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Зам.-министър Станев провери затвора във Варна

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Зам.-министър Станимир Станев (в средата) при проверката на затвора във Варна

Заместник-министърът на правосъдието Станимир Станев продължава и през тази седмица с проверките на място на затворите, общежитията към тях, арести и дирекции на съдебна охрана, съобщиха от Министерството на правосъдието. При посещенията си той е придружаван от двамата ръководители на специализираните дирекции - гл. комисар Ивайло Йорданов (ГДИН) и гл. комисар Александър Арабаджийски (ГДО).

Днес ресорният зам.-министър и главният директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" са във Варна, където проверяват условията в корпуса на затвора, арестните помещения и затворническите общежития "Разделна" и "Варна".

Зам.-министър Станимир Станев (в средата) при проверката на затвора във Варна
Продължава проверката в затворите.
зам.-министър Станимир Станев
Зам.-министър Станимир Станев (в средата) при проверката на затвора във Варна
Продължава проверката в затворите.
зам.-министър Станимир Станев
Зам.-министър Станимир Станев (в средата) при проверката на затвора във Варна
Продължава проверката в затворите.
зам.-министър Станимир Станев

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