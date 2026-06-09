Зам.-министър Станев провери затвора във Варна

Заместник-министърът на правосъдието Станимир Станев продължава и през тази седмица с проверките на място на затворите, общежитията към тях, арести и дирекции на съдебна охрана, съобщиха от Министерството на правосъдието. При посещенията си той е придружаван от двамата ръководители на специализираните дирекции - гл. комисар Ивайло Йорданов (ГДИН) и гл. комисар Александър Арабаджийски (ГДО).

Днес ресорният зам.-министър и главният директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" са във Варна, където проверяват условията в корпуса на затвора, арестните помещения и затворническите общежития "Разделна" и "Варна".