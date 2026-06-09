Промяна чрез изкуство: ПромениКартинката въздейства чрез видеа и плакати (видео)

Промяната в обществото по пътя към една по-чиста околна среда може да бъде постигната със силата на изкуството. Информационната кампания на "Филип Морис България" "ПромениКартинката" доказва това за поредна година. Едни от нейните акценти отново са серия от въздействащи видеа, дело на студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов", но също така и провокиращи размисъл плакати, създадени от художници от цялата страна. Ива Екимова

Новата глава от смелия творчески подход на кампанията към темата за замърсяването с неправилно изхвърлени цигарени фасове беше представена по време на събитие в София пред медии, партньори и съмишленици на "ПромениКартинката".

„За съжаление, все още сме свидетели на фасове, изхвърлени от прозореца на автомобила или през терасата", заяви от сцената водещата на събитието и посланик на кампанията Ива Екимова. „Ето защо целим да променим толерантността към подобно поведение. Напълно бих разбрала поклащането на глава в стил „Това не е възможно", но сме твърдо убедени, че чрез всички форми на изкуството е напълно постижимо, защото вярваме, че това е най-бързият и емоционално въздействащ начин да променим картинката." от ляво надясно: Ива Екимова, доц. Росица Илиева, д-р Христо Бонев и д-р Вера Мутафчийска от НАТФИЗ, Симеон Попов от Филип Морис България

Потвърждение на думите ѝ са произведенията на студентите от НАТФИЗ и на художниците зад изложените плакати. С тях творци от няколко поколения ясно и категорично показват, че дори в нашето забързано съвремие изкуството може да бъде мост между различни аудитории и вдъхновение за подобряване на заобикалящата ни среда. студентите Павел Симеонов и Велизар Машев

Силата на краткия видеоразказ

Партньорството между "ПромениКартинката" и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов" продължава успешно вече пет поредни години, а форматът доказано работи – досегашните клипове на студенти, разглеждащи темата за замърсяването с неправилно изхвърлени фасове, са генерирали стотици хиляди гледания онлайн и са излъчени по време на редица арт фестивали в страната.

През 2026 г. нова вълна студенти от обучителния модул „Социална реклама" създават видеа с тяхната авторска интерпретация на проблема. И именно тези видеа бяха представени премиерно на събитието в София.

"Голяма част от хората не знаят, че разграждането на един фас отнема до 15 години, и всъщност тези видеа имат за цел да покажат, че изхвърлянето на отпадъци там, където не им е мястото, унищожава природата", обясни доц. Росица Илиева, преподавател във факултета "Екранни изкуства" в НАТФИЗ.

Общо девет екипа второкурсници, изучаващи режисура, операторско майсторство, драматургия, монтаж, звук, сценарий и продуцентство, показват с творбите си как дори тази сериозна тема може да бъде представена свежо, иновативно и дори с фино чувство за хумор, така че да резонира със зрителя и да подтикне към размисъл и желание за трансформация на навиците. На снимката: Ива Екимова и Албена Спасова

Видеата са изключително разнообразни – от историята на футболен фен, който се оказва най-големият нарушител на и отвъд терена; през мъж, чието сбъркано разбиране за мъжественост се сблъсква с разочарованието на жената, която опитва да впечатли, до едно утопично бъдеще, в което проблемът с неправилно изхвърлени фасове е стигнал такива мащаби, че домове и улици са заринати с планини от фасове. Бъдеще, в което никой от нас не иска да живее. На снимката: Диляна Якова от Филип Морис България

В сърцевината на всеки клип на студентите стои ясното послание, че промяната започва от нас самите. И че често проявата на лична отговорност е примерът, който да вдъхнови и околните.

Всички видеа може да гледате в канала на "ПромениКартинката" в YouTube.

Размисъл чрез изкуство

Новост в усилията на ПромениКартинката за по-чиста среда тази година е провелият се за пръв в рамките на кампанията конкурс за плакат, посветен както на темата за замърсяването с неправилно изхвърлени фасове, така и на риска от пожари, който те създават.

На събитието в София бяха представени впечатляващите творби, подбрани от журито на конкурса, организиран в партньорство с Международното триенале на сценичния плакат.

Всяка от творбите илюстрира темата чрез визията и отличителния стил на своите създатели – както утвърдени художници, така и млади творци.

„Съвместната ни инициатива с ПромениКартинката е пример за това как изкуството на плаката може пълноценно и с достойнство да изпълнява своите социални, художествени и комуникационни роли и да бъде повод за провокиране не само на творческата активност на визуалните артисти, но и на отговорно поведение сред хората, към които е насочено посланието", коментира Албена Спасова, съорганизатор на Международното триенале на сценичния плакат и преподавател в НХА.

През идните месеци най-добрите творби от конкурса за плакат ще бъдат показани и в рамките на изложби в различни градове из страната.

"Съвместната работа с колегите от НАТФИЗ и Международното триенале на сценичния плакат беше наистина вдъхновяваща", разказа Симеон Попов, мениджър „Връзки с обществеността" във Филип Морис България, за партньорствата тази година. "Благодарение на професионалния подход на преподавателите от НАТФИЗ, както и на д-р Албена Спасова и проф. Божидар Йонов от НХА, талантът на студентите и художниците успя да пресъздаде посланието на кампанията ни по един изключително елегантен и фин начин."

Пътешествието досега

Кампанията ПромениКартинката стартира през 2021 г. и от тогава до сега не е спирала да насочва вниманието на обществото към значимия, но често пренебрегван проблем със замърсяването на градската среда и природата с отпадъци и в частност – с неправилно изхвърлени цигарени фасове.

„Важно е за нас да споделяме фактите, да провокираме обществен разговор и да насърчаваме отговорно потребление, така че изхвърлянето на филтри на употребени тютюневи изделия извън определените места да стане социално неприемливо поведение", обясни по време на събитието Диляна Якова, мениджър „Регулации и устойчиво развитие" във Филип Морис България. „Убедени сме, че заедно с нашите партньори и съмишленици променяме всъщност културните нагласи и реално допринасяме за по-чисти градска среда и природа."

Чрез пътуващи изложби, образователни събития, доброволчески акции и партньорства с различни фестивали из страната кампанията изпълнява своята мисия – без да звучи назидателно и с помощта на изкуството да стартира навременен, но приятелски диалог по темата и да насърчи промяната на навиците.

Защото само заедно можем да променим картинката.