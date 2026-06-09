Гранична полиция получи 213 коли и 88 камери за над 10 млн. евро (снимки)

Ключовете от автомобилите им връчи вътрешният министър Иван Демерджиев

„Искам да върна събитията към 2022 г., когато встъпих в първия си мандат като министър на вътрешните работи. Тогава техническото състояние на „Гранична полиция" беше коренно различно. Днес се радвам да видя тези автомобили, служителите, радвам се да видя техниката с която са обезпечени, но нека си припомним как се стигна до това. Осъзнахме, че ако не подобрим техническото обезпечаване на границата ни, особено на българо-турската, ние няма как да осигурим сигурността нито на България, нито на ЕС, която е външна граница и обща отговорност на всички". Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев на церемония, на която Гранична полиция получи 213 коли и 88 камери за над 10 млн. евро. Той припомни и огромните усилия на Румен Радев, в качеството му на президент, да бъдат осигурени средства от Европейския съюз за техническата обезпеченост, съобщиха от МВР.

"Положихме огромни усилия в разговори с партньорите от ЕС да ги убедим, че правилната политика е вниманието да бъде насочено към държавите, които охраняват външни граници, а останалите страни да проявят солидарност и да ги подпомогнат в тези усилия. Днес виждаме плодовете на тази солидарност, проявена от нашите партньори. Вярвам, че ще продължите да служите на Република България по начина, по който го правите и сега – добави вътрешният министър и благодари на служителите за отличната работа от името на политическото и професионалното ръководство на МВР.

„Българските граници се превърнаха в добрия пример на Европа. Днес можем да сме спокойни като ръководители за това, че сме осигурили на служителите си добри условия за работа", каза директорът на Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов. „Над 700 са новите автомобили, закупени през последните години. За опазването на европейската граница имаме нужда от продължаване на солидарността по линия на европейските фондове. Изискванията към нас се повишават. Освен техника и обучен състав, трябва постоянно да повишаваме качеството на нашата работа" – посочи още главен комисар Златанов.

Министърът и директорът на „Гранична полиция" връчиха ключове на новите автомобили на директорите на РДГП, символично предавайки техниката на регионалните дирекции.

На официалната церемония в Специализирания отряд „Въздушно наблюдение" Главна дирекция „Гранична полиция" получи нова техника по проекти, финансирани от Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика на Европейския съюз.

Инструментът за финансова подкрепа е създаден като част от Фонда за интегрирано управление на границите с цел да се гарантира надеждно и ефективно управление на външните граници на Европа, да се допринесе за високо ниво на вътрешна сигурност, да се гарантира свободното движение на хората в ЕС и да се зачитат правото на ЕС и международните задължения.

Днес „Гранична полиция" получава по 4 проекта:

- 125 леки автомобила с нормална проходимост по проект „Доставката на МПС за целите на граничния контрол".

- 70 автомобила с повишена проходимост по проект „Подкрепа за държавите членки за повишаване на контрола съгласно Европейски съвет от 2023 г."

- 7 леки автомобила, 7 микробуса и 4 автобуса по проект „Укрепване на административния капацитет на ГДГП за извършване на скрининг". В съответствие с Националния план на България за прилагане на Пакта за миграция и убежище.

- 88 ръчни термовизионни камери

Цялото оборудване по тези проекти, които Гранична полиция получава днес – 213 автомобила и 88 камери, е на обща стойност 10 487 747, 64 евро с ДДС.

СНИМКИ: ПЛАМЕН КОДРОВ

СНИМКИ: ПЛАМЕН КОДРОВ

СНИМКИ: ПЛАМЕН КОДРОВ