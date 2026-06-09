Две училища в област Добрич ще работят по европроекти срещу агресията

Две училища в област Добрич ще работят по европейски проекти срещу агресията, съобщават от Областния информационен център. С финансиране от близо 39 000 евро по програма „Образование" 2021-2027 проектите са насочени към изграждане на безопасна и приобщаваща учебна среда. Ще бъдат обхванати 245 ученици, които ще получат знания и умения за разпознаване и противодействие на агресията и тормоза в училище.

Проектът „Заедно можем повече" на финансово-стопанската гимназия "Васил Левски" е насочен към повишаване на гражданското образование и правната грамотност на учениците, емоционалната им интелигентност и умения за общуване. Програмата включва богата поредица от взаимосвързани дейности, разгърнати в рамките на две години.Предвидени са лекции и дискусии за видовете престъпления и противообществени прояви, наказателната отговорност при непълнолетните и различните форми на зависимости. Учениците ще имат възможност да присъстват на реално съдебно заседание като наблюдатели, а съвместни мероприятия с представители на Районната прокуратура и Районния съд ще ги запознаят с правната рамка на практика. Експерти от Превантивно-информационния център по наркотични вещества при община Добрич ще разясняват вредата от употребата на психоактивни вещества, а инспектори от Детска педагогическа стая ще запознаят учениците с наказателната отговорност при разпространение, съхранение и производство на наркотици, като ще споделят конкретни примери от полицейската практика. Експерти от Регионалната здравна инспекция ще се включат с теми за последствията от употребата на алкохол, тютюневи изделия и енергийни напитки.В рамките на проекта ще бъде изготвен и отпечатан образователен материал „Съветник за тийнейджъри", съдържащ практична информация за безопасно поведение, форми на насилие и агресия, видове зависимости и последствията от тях, както и информация за институциите, към които може да се потърси помощ. Илюстрациите към материала ще бъдат изработени от самите ученици. Спортни дейности и артработилници ще допълнят програмата като позитивна алтернатива на агресивното поведение. Продължителността на проекта е до февруари 2028 г.

В училище „Никола Вапцаров" в село Карапелит насочват усилията си едновременно към учители, ученици и родители. Педагогическият екип ще премине специализирано обучение за управление на конфликти, медиация и ненасилствена комуникация, а заедно с психолог ще актуализира училищния план за противодействие на агресията. За учениците ще бъдат създадени клубове по интереси - арттерапия за по-малките и група за социално-емоционално учене за по-големите. В рамките на клубовете ще се провеждат работилници, дискусионни маси, съвместни инициативи, междуучилищни срещи и спортни събития. Всеки клас ще премине допълнително обучение по здравно, екологично и гражданско образование. Родителите ще участват в индивидуални консултации и групови работилници, насочени към развиване на умения за подкрепа на социално-емоционалното развитие на учениците и управление на конфликти у дома. Планираните проектни дейности ще приключат до юли 2027 г.

Изпълнението на проектите ще допринесе за изграждане на по-сигурна учебна среда и развитие на умения за противодействие на агресията и тормоза в училище, казват оттам.