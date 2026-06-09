Русе представи иновативен подход към управлението на дъждовните води

Златомира Стефанова участва в заключителната конференция по проекта „Живи реки"

Заместник-кметът Златомира Стефанова приветства днес участниците в заключителната конференция по проекта „Живи реки", който включва 15 партньори от Централна и Източна Европа. Целта на инициативата е да се възстанови естественото състояние на речните брегове, увредени от човека, и да се повиши екологичната устойчивост на Дунавския басейн към климатичните промени. Стефанова посочи, че река Дунав и опазването на водното богатство са две от темите с изключителен приоритет за общинското ръководство, по които се изпълняват конкретни инициативи.

„Участието на Русе в този проект отразява нашата собствена местна инициатива за промяна на начина, по който възприемаме дъжда. Вместо да разглеждаме дъждовната вода като проблем, който трябва да бъде отведен възможно най-бързо, ние я възприемаме като ценен ресурс, който трябва да бъде събран, съхранен и повторно използван за охлаждане и озеленяване на нашия град. Имам привилегията да ръководя междуинституционална работна група „Водно бъдеще Русе". За над дъждовната вода е ценен и безплатен ресурс и основната ни мисия е да преосмислим как градът ни да взаимодейства с водата в тази ера на климатични промени", заяви Стефанова. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Ваня Рътарова-Георгиева – изпълнителен директор на Българското дружество за защита на птиците – водещ партньор по проекта, постави акцент върху общата задача за опазване на Дунава. Густав Чомор – старши програмен експерт в програма Регион Дунав, посочи, че с успешното приключване на проекта започва задачата за осигуряване на устойчивостта на резултатите и действие на екосистемните услуги.

Беше представен иновативния продукт – карта на историите, в който е обобщена информация за изпълнените пилотни дейности. Те са общо 6 за проекта – в Словакия, Сърбия и Румъния е направено речно възстановяване до заливаема територия и стари ръкави на река Дунав. В Унгария е проведено планиране с участие на общността за бъдещо възстановяване на речен канал. Хърватският градски парк Максимир увеличи капацитета си за задържане на вода. В Русе пилотната дейност заложи на създаване на дъждовна градина в Западен парк Приста – опит, който може да бъде приложен и в други части на зелената система на града, както и в други налени места. Целта е създаване на зелена инфраструктура, която не е необходимо да се поддържа изкуствено, тъй като осигурява достатъчно вода за развитие на включените местни видове.

В панела на специалистите беше представен опита с Природни мерки за задържане на вода от европейски специалисти по управление на водите като Националната институция за управление на водите в Румъния, защитените територии по протежение на река Дунав чрез Дунавски паркове, Програмата за управление на басейна на Рейн, Световния фонд за дивата природа – Украйна. Участниците се обединиха около становището, че адаптацията към климатичните промени може да се направи с прилагане на добри практики от държавите в речния басейна, с мултидисциплинарен подход, тъй като ползите ще бъдат за хората, природата и икономиката по протежение на река Дунав.

Проектът е финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ VI-Б Дунавски регион 2021–2027 г., той обедини усилията на организации от България, Унгария, Словакия, Хърватия, Румъния, Сърбия и Украйна.