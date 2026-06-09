Задържаха под стража мъж, обвинен в побой и заплахи за убийство на жена

Районният съд във Варна остави за постоянно в ареста 40-годишен мъж, обвинен в извършването на няколко престъпления срещу жената, с която е живял на семейни начала. Решението е взето по искане на Районната прокуратура.

Според обвинението на 6 юни тази година мъжът е нанесъл лека телесна повреда на пострадалата, отправил е закани за убийство и противозаконно я е лишил от свобода. Всички деяния са извършени в условията на домашно насилие, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

След подаден сигнал до органите на реда незабавно е образувано досъдебно производство. Още на следващия ден мъжът е привлечен като обвиняем по три отделни престъпления. С постановление на наблюдаващия прокурор той е бил задържан за срок до 72 часа, след което прокуратурата е поискала от съда налагането на най-тежката мярка за неотклонение.

Магистратите са приели, че събраните до момента доказателства обосновават подозрение за съпричастността му към престъпленията и са уважили искането на държавното обвинение, като са постановили той да остане зад решетките до приключване на разследването.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура във Варна.

Определението на съда може да бъде обжалвано пред Окръжния съд.