Тежка катастрофа на пътя Асеновград - Смолян, задръстването е километрично

Рязали са автомобил, за да изкарат пътниците, но не е ясно още има ли жертви

Тежка катастрофа е станала на пътя Асеновград - Смолян между Нареченски бани и Наречен. За това съобщават пътуващи в социалните мрежи, а по думите им задръстването е километрично. Мехмед Еминев твърди, че пътят е изцяло затворен и е бил върнат от Чепеларе, за да използва алтернативен маршрут.

Към този момент от полицията в Пловдив съобщиха, че се е наложило един от автомобилите да бъде рязан със специална техника, за да изкарат пътниците. Все още не е ясно обаче дали има жертви.

"Човекът в синята кола беше на шофьорското място и не мърдаше, беше целият в кръв, дано да е бил само в безсъзнание, но гледката беше тежка", пише във фейсбук Ивана Денчева.

Сблъсъкът е бил челен между две коли, а материалните щети са огромни.