Предлагат посмъртно Любен Дилов за почетен гражданин на София

Идеята бе анонсирана от общинския съветник на ГЕРБ Антон Хекимян, който подготвя документацията за предстоящото юнско заседание на Столичния общински съвет

Столичният общински съветник от ГЕРБ Антон Хекимян обяви в социалните мрежи идеята си Любен Дилов-син да бъде предложен посмъртно за почетен гражданин на София.

Общинарят уточнява, че планува да внесе подобно предложение за сесията на общинския съвет, която предстои в края на месец юни. Вече се подготвя и необходимата документация, която ще бъде подписана от общински съветници.

"Паралелно с това в Столична община вече е внесено и отделно предложение под формата на подписка от културни дейци, писатели, журналисти, архитекти и общественици. За мен това е особено важно, защото показва, че подобно признание не е просто институционален акт, а има реална обществена подкрепа от хора, които познаваха Любо, работеха с него и ценят приноса му към София и България", пише Хекимян.

В публикацията си той цитира и част от мотивите за предложението. И изтъква, че Дилов е една от ярките личности на съвременния български обществен, културен и интелектуален живот. Със своята многогодишна дейност като писател, журналист, сценарист, общественик и народен представител той има значим принос за обществения и културния живот на София, допълва Хекимян.

"Това е тема извън политиката. И вярвам, че именно заради това ще срещне подкрепа и обединение. Защото уважението към хората, оставили следа в културния и обществения живот на града, е знак за памет, отношение и уважение към самата София", уверен е общинският съветник.

Любен Дилов почина на 2 юни в Правителствена болница след като получи тежък инфаркт в Италия. Инцидентът му попречи да се закълне като народен представител в 52-ото Народно събрание.

Успешен писател, журналист, продуцент и сценарист, син на писателя - фантаст Любен Дилов. Той бе сред създателите и идеолозите на телевизионните предавания „Ку-ку", „Каналето", „Хъшове", „Шоуто на Слави", депутат е в осем парламента, а като народен представител е активен член на Комисията по туризъм и на тази по култура и медии.