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Столични полицаи показаха на деца как да се движат безопасно с колело

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Полицаи показваха на деца как да се движат безопасно с колело. СНИМКА: СДВР

Днес служители на 07 РУ – СДВР проведоха информационна кампания, посветена на безопасността на движението по пътищата с акцент върху велосипедистите. Инициативата е част от дейностите за превенция на пътнотранспортния травматизъм и е насочена към повишаване на информираността сред децата и техните родители във връзка с началото на летния сезон и предстоящата ваканция. Това съобщиха от СДВР.

По време на кампанията полицейските служители разясниха на децата основните правила за безопасно придвижване с велосипед, както и значението на използването на предпазна каска, светлоотразителна жилетка и звънец. Специално внимание беше отделено на необходимостта велосипедистите да спазват правилата за движение и да проявяват отговорност към останалите участници в движението.

На участниците бяха припомнени и основни изисквания за безопасност, сред които задължението велосипедистът да слезе от велосипеда при пресичане на пешеходна пътека, както и да подава своевременно сигнал с ръка при промяна на посоката на движение.

В рамките на инициативата бяха проведени разговори и с родители, на които беше обърнато внимание на тяхната роля за изграждането на навици за безопасно поведение у децата. Напомнено беше, че децата до 12-годишна възраст не следва да управляват велосипеди по пътното платно, а на определените за това места – паркове, алеи и площадки.

СДВР продължава активната си работа по превенция на пътния травматизъм и насърчаване на отговорното поведение на всички участници в движението, защото безопасността на пътя е споделена отговорност

Полицаи показваха на деца как да се движат безопасно с колело. СНИМКА: СДВР

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