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Разследват незаконна водна станция на яз. „Студен кладенец", платени са над 500 000 лв.

Ненко Станев

[email protected]

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Съоръжението е изградено без необходимите разрешителни и не съответства на предмета на обществената поръчка, проведена от общината. СНИМКА: ОДМВР - КЪРДЖАЛИ

Проверка за престъпление по служба е започнала сектор „Противодействие на икономическата престъпност" към ОДМВР – Кърджали във връзка с изградена незаконна станция за добив на вода от язовир „Студен кладенец" край село Калоянци.

Разследването се извършва съвместно със служители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" и Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Кърджали.

По случая се снемат обяснения от служител на Община Кърджали. Според събраните до момента данни и документи водовземното съоръжение е изградено без необходимите разрешителни и не съответства на предмета на обществената поръчка, проведена от общината.

От полицията съобщават, че в края на миналата година на фирмата-изпълнител са били преведени неправомерно над 500 000 лева за строителни дейности по незаконното съоръжение.

Проверката е за престъпление по чл. 282, ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда наказателна отговорност за длъжностно лице, нарушило или неизпълнило служебните си задължения с цел да набави облага или да причини вреда.

След приключване на работата по документиране на случая материалите ще бъдат изпратени на прокуратурата за преценка и предприемане на последващи действия.

Съоръжението е изградено без необходимите разрешителни и не съответства на предмета на обществената поръчка, проведена от общината. СНИМКА: ОДМВР - КЪРДЖАЛИ

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