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Един е загинал, а двама са ранени при жестоката катастрофа край Нареченски бани

24 часа Пловдив онлайн

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Тежка катастрофа е станала на пътя Асеновград - Смолян край Нареченски бани Снимка: фб

Починалият е бил изваден от пожарникари със специализирана техника

Водачът на една от колите, които се блъснаха челно край Нареченски бани, е загинал, съобщиха от полицията в Пловдив. С помощта на специализирана техника на пожарната е бил изваден, а от лекарския екип е констатирана неговата смърт.

В другия автомобил са пътували двама души, които нямат сериозни наранявания.

По предварителни данни лек автомобил „Рено" навлязъл в насрещната лента и се блъснал челно в лек автомобил „Хонда". Инцидентът е станал на входа на Нареченски бани откъм Бачково около 14,40 часа.

Тестът с дрегер на шофьора е отрицателен. Местопроизшествието е запазено, до приключване на огледа движението в участъка се пропуска само в едната лента. На място има полицейски служители.

Тежка катастрофа е станала на пътя Асеновград - Смолян край Нареченски бани Снимка: фб

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