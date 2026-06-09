Опера, театър, концерти и лятно кино превръщат Русе в „Сцена под звездите" през юни и юли

С настъпването на топлите месеци Русе отново се подготвя за едно от най-вълнуващите събития в културния си календар - Летният фестивал „Сцена под звездите", организиран от Община Русе съвместно с културните институти, общински и частни културни организации. От 11 юни до 25 юли изданието ще превърне знакови градски пространства в оживени арт сцени на открито. Тази година специален фокус е поставен и върху младите таланти на Русе, които ще получат възможност да се изявят пред голяма аудитория. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Сред водещите акценти в програмата са оперният спектакъл „Тоска" на Държавна опера – Русе, спектакълът „Арабска нощ" на Драматичен театър „Сава Огнянов", както и комедията „Чехов търси талант" на Държавен куклен театър – Русе.

Фестивалът предлага богата музикална програма с концерти на млади русенски таланти, фолклорни и джаз вечери, участия на Общинския духов оркестър, Вокална школа „Приста войс", Вокална школа „Мелани Коста", Студио за поп и джаз пеене „Икономов" и десетки изпълнители от културните институти на града.

Любителите на киното ще могат да гледат селекция от късометражни филми, отличени на Sofia Short Fest, както и прожекции на българските филми „Посоки" и „Майка" в амфитеатъра на кея.

Специално място в програмата заемат децата и младите хора чрез Националния ученически театрален фестивал „Климент Михайлов", спектакли на Детска театрална работилница „Патиланци", концерти на Русенската детска опера и инициативата „Младите заедно".

Сред най-очакваните събития е международният празник „Парад на Дунава – два флага, една река", организиран съвместно от общините Русе и Гюргево, който ще се проведе на 27 юни и ще предложи водни атракции, арт инициативи, концерти и празнична програма от двете страни на реката.

Кулминация на празничните прояви ще бъде концертът по случай Деня на река Дунав на 29 юни с участието на Прея, а летният фестивал ще завърши на 26 юли на площада пред Операта със спектакъла на децата от Детска театрална работилница „Патиланци" с ръководител Деница Дончева „Осмият цвят"

Като изненада в аванс, организаторите загатват и за подготовката на мащабен международен фолклорен формат. Съвсем скоро градът ще посрещне състави от чужбина, които ще възстановят една русенска традиция с пъстри улични дефилета и открити концерти.