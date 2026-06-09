Лекар, учител и IT специалист са сред професиите, най-нужни на бизнеса

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Едва 2,7% от шефовете очакват позиции във фирмата им да изчезнат заради технологиите

136 462 висшисти ще са нужни на бизнеса до 2030 г. При нас продължава трендът най-търсената професия да е учител или лекар. (Виж картата)

В сектор “Здравни грижи” заявените места са 13 500, а отделно 10 хил. са местата за лекари, показва проучване на Агенцията по заетостта.

Най-високо търсене на лекари и здравни кадри има във Варна, София-град, Пловдив, Благоевград и Стара Загора.

Не само у нас, но и в световен мащаб се наблюдава “сребърна икономика” - заради застаряващото население секторите на здравеопазването и личните грижи са в постоянен растеж. Същевременно “зеленият преход” създава милиони работни места в сферата на възобновяемата енергия.

Педагогиката е единственото направление, за което има заявена потребност във всички 28 области. Прогнозите показват

нужда от близо 20 000 специалисти в педагогическите науки

В Стара Загора нуждите са най-големи – там ще са необходими 742 учители, което съставлява 30,5% от цялото им търсене на висшисти.

Макар и със спад в общата численост, икономистите остават високотърсени, като най-осезаем е гладът за тях в Пазарджик, Кърджали и Велико Търново.

Общата потребност от висшисти в направленията “Информатика и компютърни науки”, “Електротехника, електроника и автоматика” и “Комуникационна и компютърна техника”, които са основата за развитието на ИИ, е близо 15 500 души, което е ръст от 19,3% спрямо предходната година.

За следващите 5 години се прогнозира нужда от 3150 специалисти по “Компютърни науки” и 1342 по “Приложна информатика” със средно образование.

Едва 2,7% от работодателите очакват професии във фирмата им да изчезнат в следващите 5 г. заради технологиите. По-малко от 5% предвиждат появата на съвсем нови длъжности в краткосрочен план. Същата тенденция откроява проучване на Институт “Отворено общество София” сред работодатели в рамките на Рейтинговата система на висшите училища. Голямото мнозинство от анкетираните (81%) не очакват изкуственият интелект да замени техните служители с висше образование, докато

хората със средно образование са доста по-уязвими

на пазара на труда.

За разлика от българските очаквания, Глобалният индекс за бъдещето на труда прогнозира, че изкуственият интелект ще трансформира или замени до 300 милиона работни места, като най-засегнати ще са административните и юридическите позиции.

Българският пазар на труда се разделя на два основни профила: докато големите индустриални зони търсят “двигатели” за производството, по-малките области се фокусират върху “поддръжка” на административния и стопанския апарат.

В области като Пазарджик и Кърджали се наблюдава засилен глад за икономисти и административни кадри. В Пазарджик делът на икономистите е най-висок в страната спрямо общото търсене на висшисти в областта - 16,7%

Кърджали е истински феномен – за втора поредна година областта има най-висок коефициент на търсене на труд в страната (28,5% от работната сила), като то е силно насочено към секторите на държавното управление и социалните дейности с над 6000 заявени позиции.

Пловдив е национален лидер с обща нужда от над 27 000 служители, като позициите обхващат всичко от индустрия (11 000 места) до строителство (6000 места). Благоевград също показва голяма динамика, заявявайки нужди в 17 от 39 ключови професии с висше образование. Тези два региона се утвърждават като центрове за технически кадри, където инженерите и машинните специалисти са гръбнакът на икономиката.

Най-важните умения за работодателите са самоконтролът и дисциплината (78,5%), следвани от комуникативните умения и работата в екип. Комуникативните умения са важни за 75% от бизнеса в България. Със същия процент са и уменията за сътрудничество.