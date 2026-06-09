Новият главен секретар на МВР е потомствен полицай, днес неговият син мечтае за униформата (Обзор)

Кариерата на Любомир Николов започва като студент от летището, пак там министър Демерджиев обяви назначението му

Подготвен и комуникативен, готов да откликне на проблемите на своите подчинени, които нарича “колеги”. Така хората, работили с шефа на СДВР Любомир Николов, го описват. Във вторник вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че Николов ще бъде временен зам. главен секретар на МВР. Поради липса на титуляр, той ще бъде и главен секретар. Начело на СДВР пък най-вероятно ще застане някой от заместниците му. Спряга се името на Кристиан Тонев, но е възможно и Николай Пелтеков да бъде временен директор. Самият Николов ще държи позицията на титуляр.

Роден е в София в Деня на Независимостта - 22 септември 1977-а, и е потомствен полицай. Запалва се по професията от баща си Тодор, който е бил начело на Охранителна полиция в столичното 6-о РУ. Чичо му Валентин пък е бил шеф на 3-о РУ. Пенсионира се там през 2003 г.

Самият Николов постъпва в МВР през 2001 г., когато е студент по “Икономика на търговията” в УНСС. Започва в охранителна полиция “Аерогара София”, пазел летището в столицата. Именно там във вторник Демерджиев обяви новото му назначение. След дипломирането си се мести в Икономическа полиция, а през 2011 г. отива в ГДБОП.

Тогава работи по разбиването на банди за фалшиви пари. През март 2016 г. е ударена схема в Пловдив и са открити машините, холограмните стикери и сериозно количество банкноти менте. Само с разбиването на тази печатница секторът, в който работи Николов, предотвратява разпространението на близо 50 милиона фалшиви евро. Откакто е начело на СДВР, имаше няколко акции срещу разпространението на фалшиви пари, които особено се засилиха с приемането на еврото.

В края на 2016 г. оглавява сектора на антимафиотите във Варна и със съпругата си и дъщеря им се местят в морската столица. Там се ражда синът им, който днес също иска да е полицай. Във Варна дъщеря му тръгва в първи клас. Николов винаги казва, че е благодарен на семейството си за подкрепата.

Те се връщат с него в София през 2022 г., когато става временен зам.-шеф на ГДБОП. За титуляр на поста го назначава Иван Демерджиев, докато е служебен вътрешен министър. След няколко добри акции по различни линии Демерджиев го праща за 2 месеца като шеф на полицията в Хасково, за да се бори с купения вот преди изборите на 2 април 2023 г., както и да овладее засиления мигрантски натиск. След няколко месеца служба в Хасково се върна в ГДБОП и бе награден за добра работа.

Шеф е на СДВР от 19 юни 2023 г. Като директор на столичната полиция информира обществото за всякакви събития. В последните 2 седмици разказа за няколко акции срещу дрогата. Николов обяснява внимателно и на разбираем език вредата от различните видове наркотици. И съветва родителите да следят внимателно поведението на децата си. Бе и сред първите полицейски шефове, описали схемите с наркотици, опаковани като бонбони, които подрастващите свободно поръчват от телеграм.

Няколко са и разбитите групи за имотни измами, откакто Николов оглави СДВР. Последната е на Джеймса от края на май. Бандата е подозирана, че задигала имоти с истински нотариални актове от преди 50-60 години. Вътрешният министър Иван Демерджиев лично похвали тази акция, дори се появи на брифинга за разкриването на бандата. Всъщност и в първите му дни като шеф на столичната полиция бе хваната група, опитала да задигне два имота с фалшиви завещания.

Николов и колегите му намалиха и кражбите на коли в столицата.